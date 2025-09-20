Kaos u zračnom prometu: Kašnjenja i otkazani letovi zbog kibernetičkog napada

"Ovo ima velik utjecaj na raspored letova i nažalost, prouzročit će kašnjenja i otkazivanja letova", stoji u priopćenju operatera objavljenom na njegovoj web stranici.

Napad je onesposobio automatizirane sustave, omogućivši samo ručne postupke prijave i ukrcaja , objavila je zračna luka Zaventem blizu Bruxellesa.

"Pružatelj usluga aktivno radi na problemu i pokušava ga riješiti što je brže moguće." Heathrow je upozorio i na kašnjenja uzrokovana "tehničkim problemom" kod dobavljača treće strane.

Putnicima koji su planirali svoje letove u subotu, pogođene zračne luke savjetovale su da potvrde putovanje sa zrakoplovnom tvrtkom prije nego što krenu prema zračnoj luci.

"Zbog tehničkog problema kod pružatelja usluga sustava koji posluje širom Europe vrijeme čekanja na prijavu je dulje. Radimo na brzom rješenju“, objavila je berlinska zračna luka u banneru na svojoj internetskoj stranici. Glasnogovornik je kazao i da napad nije pogodio zračnu luku Frankfurt.