Kaos u Crnoj Gori: Ukrajinac se zabio BMW-om u pratnju premijera, ozlijeđena tri policajca

Nezgoda se desila oko 16.30 sati, a drugim vozilom, BMW-om, stranih tablica, upravljao je V. S. (21) iz Ukrajine.

Crnogorskim Vijestima je rečeno da su policajci zadobili teške tjelesne ozljede, ali da nisu opasne po život. Oni su primljeni u Klinički centar Crne Gore na ukazivanje pomoći.

Iz Uprave policije priopćeno je da se Spajić, štićena osoba, nije nalazio u vozilu s ozlijeđenim policijskim službenicima, već u drugom vozilu iz pratnje.

Prema prvim podacima iz policije, pretpostavlja se da je Ukrajinac preticao, a potom udario u Mercedes iz pratnje premijera. Od siline udara, kako je rečeno Vijestima, službeni automobil je izletio sa ceste i samo pukom srećom nije sletio u provaliju.

'Na osnovu do sada poduzetih radnji i prikupljenih saznanja, sumnja se da je do prometne nesreće došlo na način što je državljanin Ukrajine, koji je upravljao vozilom marke 'BMW', krećući se regionalnim putem R-13 iz smjera Podgorice prema Kolašinu, na dijelu ceste gdje se nalazi puna crta, odnosno neisprekidana linija, iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku i prednjim dijelom vozila ostvario kontakt s prednjim dijelom službenog vozila iz pratnje štićene osobe, koje se kretalo iz smjera Kolašina prema Podgorici', priopćeno je iz policije.

Dodaje se da je u nesreći sudjelovalo službeno vozilo Mercedes, prvo vozilo iz pratnje štićene osobe, kojim je u trenutku nesreće upravljao policijski službenik M. K. U vozilu su se nalazila još dva policijska službenika.

'Sva tri policijska službenika zadobila su tjelesne ozljede i ukazana im je liječnička pomoć'.

Drugim vozilom, marke „BMW“, stranih registarskih oznaka, upravljao je V. S. (21) iz Ukrajine.

'Napominjemo da se štićena osoba nije nalazila u navedenom vozilu, već u drugom vozilu iz pratnje. Nakon završetka očevida i preduzimanja svih zakonom propisanih mjera i radnji, Uprava policije će pravovremeno obavijestiti javnost o okolnostima ovog događaja', poručili su iz policije.