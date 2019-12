Kao da se natječu za predsjednika razreda, a ne države! Grabar Kitarović i Milanović prolaze, Škoro pada, a Kolakušić raste. No, sigurno stiže još prljavog rublja

Još je manje od pet dana do otvaranja birališta. Sučeljavanje na HTV-u koje je javnost s nestrpljenjem čekala nije se odvilo onako kako su mnogi očekivali: Troje najjačih kandidata nije se previše međusobno napadalo. Politički analitičar Višeslav Raos smatra da je nakon ovog izvjestan drugi krug s predstavnicima najjačih stranaka, a Boško Picula smatra da su izborni rezultati i dalje vrlo neizvjesni. U svakom slučaju, zadnjih dana kampanje isukat će se posljednji aduti

Dario Juričan , smatra Raos, nije se najbolje snašao u ovakvom dugom formatu i bolje bi mu pasalo da je sučeljavanje bilo kraće. Jer nakon nekog vremena 'njegov performans nije držao pozornost'. 'S druge strane, Katarina Peović dosta je pikirala Škoru, a on se uopće nije trudio odvraćati. Highlight je bio kada je Grabar Kitarović govorila o korupciji u SOA -i. Je li to novi moment ili nas to vraća na stare sukobe i priče o savjetnicima', pita se Raos.

Smatra da je Kolinda Grabar Kitarović 'puno toga stoički podnijela, a da možda nije ni imala protuargumente'. 'U manjoj mjeri to je bilo i s Milanovićem jer je bio premijer. S druge strane je Škoro - ne znam je li dobro čuo sva pitanja ili je odlučio odgovarati samo na ono što može sam kontrolirati, no mislim da su birači očekivali energičniji nastup od njega. On je na sučeljavanju bio najmanje showman, što može biti svjesna odluka da se postavi seriozno, da ne ulazi ni u kakve rasprave. U tom previše opreznom nastupu izgubio je pravu oštrinu koju mora imati ozbiljan protukandidat. Možda je to stvarna slika njega', analizira Picula.

Drago mu je da je do sučeljavanja uopće došlo jer da se ono nije dogodilo, bila bi to, smatra, sramota za sve.

Smatra da su izbori još neizvjesni.

Na pitanje kako će se odvijati zadnji dani kampanje, Picula odgovara: 'Kada bi se ozbiljno pristupalo kampanji, svaki od kandidata trebao bi učvrstiti vlastito biračko tijelo i uvjeriti ga da je on ili ona najbolji izbor. To je presudno za zadnjih nekoliko dana. Sada bi bilo najpogubnije da počnu gubiti vlastite birače. Na to treba ići, učvrstiti svoj položaj. U drugom krugu ionako počinje posve druga priča', smatra.

Njegov generalni dojam o sučeljavanju je da su pojedini kandidati ušli u sve to s puno opreza. 'Dovelo se u pitanje to za što se svi oni zapravo natječu - natječu li se za predstavnika Hrvatske u inozemstvu i tuzemstvu ili se natječu na nekakvom izboru za predsjednika razreda. To je pravi problem, nedostatak ozbiljnosti, vizije i liderstva', zaključuje Picula.