Grabar Kitarović kao predsjednica, Milanović kao premijer. Peović rasturila, Kolakušić i Pernar razočarali, a Škoro blijed, siv, smrknut i umoran

Jedanaest predsjedničkih kandidata sučelilo je stavove u utorak navečer u gotovo tri sata dugoj emisiji koju je organizirala Hrvatska radiotelevizija (HRT). Kao i poslije svakog sučeljavanja, dan poslije svode se dojmovi te proglašavaju dobitnici i gubitnici

'Sučeljavanje HTV-a, koje je predugo trajalo, ipak je imalo svojih svijetlih trenutaka, ali je i razotkrilo mnoge nedostatke ponekih kandidata te ukazalo na one koji su zalutali na ove izbore. Nakon više od dva i pol sata mogli smo vidjeti razliku između političara koji imaju kapacitet za obnašanje dužnosti predsjednika RH, pa i s ovim smanjenim ovlastima, i onih koji to nemaju', piše Petrović.

Uz bivšeg premijera, navodi, Kolinda Grabar Kitarović vjerojatno je ponajbolje iskoristila televizijski nastup. 'Aktualna predsjednica držala se jednako kvalitetno sve vrijeme sučeljavanja, a i poruke su joj bile izbalansirane i dobro usmjerene njenom biračkom tijelu. Mogli bismo reći da su Milanović i Kitarović bili ‘premijer’ i ‘predsjednica’ u ovom sučeljavanju, a svi ostali su to samo pokušavali, i to bezuspješno. Pa čak i njihove uvodne i zaključne riječi bile su daleko kvalitetnije i suvislije od onih ostalih kandidata', smatra predsjednik uprave Millenium promocije.

Sučeljavanje je pokazalo, ističe Petrović na Facebooku, da je Anto Đapić možda i ponajbolje zastupao stavove desnice, a Katarina Peović ljevice. 'Uz napomenu da je Katarina Peović, bez obzira slagali se mi s njenim stavovima ili ne, komunikacijski zasjenila sve ostale kandidate koji ciljaju (čak) i na lijevi centar i lijevo od centra, pa i Daliju Orešković te Dejana Kovača. Peović je bila jasna u izričaju, čvrstih stavova i jasno je apostrofirala što misli o stavovima svojih protivnika. Možda i najjači highlights njenog nastupa bio je direktan napad da protukandidata Škoru, a na koji se on vidljivo zacrvenio', navodi Petrović u svojoj analizi.

S druge strane, kaže, Đapić je pokazao kako kandidat desnice može biti jasan i komunikacijski precizan te da i nakon puno godina u mirovini ima taj toliko potreban politički eros koji mnogima u studiju ipak nedostaje. Zamjerka mu je dakako nesuvislo odabrana odjeća, s naglaskom na loše povezanu kravatu i oko vrata preveliku košulju, dodao je.

'Pretpostavljam da će dio birača desnog biračkog tijela biti zadovoljan nastupom Miroslava Škore, ali dojam je da je on daleko najslabije iskoristio ovo sučeljavanje (a trebao je baš ovdje komunikacijski ‘zakucati’ svoj drugi krug). Pomalo blijed i siv nastup, smrknuta i umorna lica, nikako nije način da pošaljete poruke širem sloju birača i da oni percipiraju te poruke', ističe i dodaje da je tome pridonijela i njegova slaba neverbalna komunikacija te nedostatak žara u iznošenju stavova, pa sve do sivog odijela i kravate koje je izabrao i u to sivilo se potpuno uklopio. Vidljivo je, smatra Petrović, baš na njegovom primjeru kako postoji raskorak između snimljenih poruka i nastupa uživo. Iako je zazivao sučeljavanja na drugim televizijama, možemo zaključiti kako je za njega bolje da ih nije bilo, navodi stručnjak i poručuje da za Škoru možemo reći da bolje izgleda u svojim političkim spotovima nego u javnim političkim nastupima.