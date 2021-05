Kandidati za gradonačelnika Osijeka žustro o komunalnim temama: Nevjerojatno je da četvrti grad po veličini u Hrvatskoj nema pauk službu!

Kako budućnost Osijeka vide kandidati za gradonačelnika? Kako bi riješili probleme grada na Dravi, koji će im biti prioriteti, koliko su spremni na suradnju za dobrobit srca Slavonije, otkrili su kandidati u sučeljavanju u emisiji 'Otvoreno' HRT-a

Prva tema sučeljavanja u Otvorenom je bila kako zaustaviti iseljavanje i vratiti mlade.

'Mladima treba transparentnost i otvorenost jer je način komununiciranja s gradskom upravom često za njih dosadno. Prije svega treba ih zadržati poticanjem gospodarstva i lakšim ostvarenjem njihovih ideja i želja za profesionalnim razvojem. Tu su naravno programi - od APN-ovih stanova, do poticanja IT industrij', rekao je Ham.

'Osijek kao grad po mjeri građana, dobro organiziran, grad u kojem neće biti važno da imate partijsku knjižicu i kadroviranje po noj. Grad koji će imati dobro uređene vrtiće i domove za starije. Takav će grad zadržati ljude i privući one koji su otišli da se vrate', smatra Kruhonja iz Možemo!.

'Problem depopulacije je prouzočen općom situacijom u zemlji koja nije zadovoljavajuća i zato što imamo klimu nepotizma i klijentelizma. Uključenjem građana više na odlučivanje potaknut će ih na ideje koje ćemo razvijati grad - to je najbolja depopulacijska mjera', rekao je Kušec.

'Mladima treba osigurati posao djelovanjem na gospodarstvo, pomoć pri kupnji stanova, dječji vrtići, sve što mladi trebaju za osnivanje obitelji', izjavio je Mlinarević

'Jačanjem gospodarstva, otvaranjem radnih mjesta i plaćama. To možemo napraviti stvaranjem poduzetničke energične klime koja će privuči nove investitore na način da izađemo iz proračuna grada Osijeka - prema županijskom i državnom proračunu i prema fondovima EU-a', poručio je HDZ-ovac Radić.

'Prije svega treba osigurati kvallitetno školovanje stipendijama i poticajima da se mogu školovati na Osječkom sveučilištu. Prije svega treba ulagati u gospodarstvo. Treba riješti i stambeno pitanje, a tu je i izgradnja vrtića', rekao je Šišljagić.

Druga tema je bila projekt tvrtke Žito i izmjene GUP-a kako bi se ta investicija ostvarila.

'Založit ću se da se taj projekt zaustavi i da se napravi revizija kako bi se vidjelo je li bilo pogodovanja i da se taj dio grada - centralni dio naše šetnice - ponovno proglasi zelenom zonom. Ima niz pokazatelja da je bilo pogodovanja', istaknula je Kruhonja.

'U razgovoru s građanima saznao sam mnoge stvari. Bez prave komunikacije nema ni mijenjanja vizure našeg grada. Inicijativa građana je pokrenula i sudske procese. Podržat ću inicijativu građana i zaustaviti projekt do mišljenja suda', izjavio je Kušec.

'Đapić je zakomplicirao stvar četiri dana prije kraja mandata i treba se pričekati kraj sudskog procesa. Nisam za taj projekt, u našim vizijama tamo vidimo park 21. stoljeća i sadržaj za sve građane' rekao je Mlinarević.

'Problem Bijele lađe je kompleksan. Novi gradonačelnik i novo gradsko vijeće mora ići u izmjenu GUP-a jer danas imamo krezubu gradnju koja nije nikome na ponos. U našem programu za Bijelu lađu stoji pet tematskih igrališta za djecu jer smatramo da je to najvredniji prostor u Osijeku. Zato podržavamo inicijativu', rekao je Radić.

Mlinarević je Radića pitao što misli o potpisivanju Đapića četiri dana prije kraja mandata ugovora koji nije podoban za prostor Bijele lađe. Radić je odgovorio da to mora pitati Đapića.

'GUP je donesen 2006 donesem mijenjan je osam puta zbog interesa tajkuna i ne podržavam ovaj projekt. Namjeravam donijet novi GUP koji će sadržavati i preseljenje na lijevu obalu Drave, izgradit ćemo i novi most. Kruhonja je rekla da je to skandalozan primjer kako se nitko iz Gradskog vijeća nije suprotstavio tom projekti', izjavio je Šišljagić.

'Nećemo glasati za izmjene GUP-a i uređenje gornjeg grada. Treba pričekati ishod suda, ali i sjesti s investitorom koji je zemljište kupio treba ga Grad otkupiti nazad i tamo napraviti ono što treba a to je zeleni pojas', mišljenja je Ham.

'To pitanje nije se stavilo na Gradsko vijeće jer su građani napravili peticiju, jer je bio raspisana javna diskusija od 7 dana. Gradsko vijeće je reagiralo kada su građani stavili nogu u vrata', naglasila je Kruhonja.

Šišljagić smatra da nema razloga čekati sud. 'Sud neka radi svoje. Kaznene prijave nemaju veze s izmjenama i dopunama GUP-a', kazao je Šišljagić.

Ham je rekao i da je donesena privremena mjera da se sa zemljištem ne smije raspolagati i kaže da se svakako treba čekati sud.

Naplatu parkinga radi koncesionar, privatna tvrtka. Bi li možda gradska tvrtka trebala ubirati taj novac?

'S parkiralištem su građani opravdano nezadovoljni. Svako takvo parkiralište treba urediti, treba ih održavati, na svakom takvom mjestu. Treba vidjeti ugovor, koncesiju, a i dobru procjenu. Naravno da Grad treba preuzeti, ali da se zadrži kvaliteta', izjavio je Šišljagić.

'Osijeku nedostaje parkinga, parkinzi se moraju ugraditi, moraju biti ili podzemni ili nadzemni, na lokacijama koje su neuralgične točke', prijedlog je Hama.

'Problem parkiranja je nešto što mi svi znamo u Osijeku, to mora postati dio jednog dugoročnog planiranja. To je nešto što treba dugoročno planirati, kao i GUP, treba revidirati uvjete pod kojima koncesionar to ima', izjavila je Kruhonja.

'Taj ugovor između koncesionara i Grada nisam vidio, ali to održavanje i sve što ide uz naplatu nije na zadovoljavajućoj razini, treba uključiti struku i pokušati od toga napraviti veći projekt u kojem Grad ima veću korist. Primjeren parking, po poštenom mjestu i po poštenim cijenama', izjavio je Kušec.

'Sadašnji ugovor treba reviziju i ne priječi ništa Grad da ga raskine, ja bi vidio isplativost tog projekta te bi dao gradskom poduzeću na upravljanje', smatra Mlinarević

'Godine 2024. istječe ugovor koncesionaru i u mojem programu stoji da ćemo parking vratiti pod grad Osijek koji je od 1998. godine u rukama koncesionara. Osijeku treba i pauk, nevjerojatno je da četvrti grad po veličini u Hrvatskoj nema pauk službu, pa imamo komunalni nered te samo četiri komunalna redara koji ne mogu obavljati posao na toj površini', rekao je Radić.