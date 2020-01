Centar Splita dan nakon jezivog masakra; svi bruje o slučajnoj žrtvi i pitaju se: 'Di je puška'

'Di je puška?', jedno je od najčešćih pitanja u splitskom Varošu dan nakon trostrukog ubojstva koje je šokiralo grad. Nedjeljno jutro bilo je mirno i tiho: glavni kvartovski kafići zatvoreni i zakračunati, tihi razgovori odvijali su se na klupama i zidićima, a na Šperunu - malom trgu na kojemu se odvio dio zločina - svako malo zastalo bi po nekoliko mladića i zadržalo se nekoliko trenutaka u tišini

Treći ubijeni, Marin Paić , jest imao manjih nepodopština s drogom, no po svemu sudeći ispao je slučajna žrtva: vozio je skuter vrlo sličan onome kojega inače vozi Jerko M., jedan s liste za odstrel Filipa Zavadlava, a na glavi je imao kacigu. Ustrijeljen je u leđa u uskoj Radmilovića ulici, a sam ubojica odmah je shvatio da je pogriješio.

'Oni su, ka, blokirali cijeli grad i digli sve moguće snage, a momak im se prvo šetao s oružjem, pa ga sakrio, presvukao se, prošao sve moguće blokade i predao se u drugom kvartu. A oni ovdje legitimiraju babe koje su izašle do dućana i ne daju im natrag doma. Luda kuća', čuli smo u Varošu u ovo nedjeljno jutro. Imena sugovornika nismo zapisivali, niti su nam ih oni željeli odati: u ovoj 'republici' svatko svakoga zna, pa se za i dvojica ubijenih dobro znalo tko su i što rade. Nikomu se ne da javno eksponirati.

Filip Zavadlav nije imao problema s drogom, no oba njegova brata jesu: jedan koji se trenutno nalazi na liječenju u komuni i drugi, koji je uhićen zajedno s njim. Dileri su Filipu natovarili bratove dugove i po neslužbenim informacijama mu prijetili, čak mu upadali u stan u koji se odselio želeći potpuno srediti svoj život, lihvarili ga. Makao se iz ionako problematične obitelji koja je bila pod nadzorom Centra za socijalnu skrb, ukrcao na brod na kojemu je proveo 14 mjeseci u komadu.

Odvjetnik, koji je bio s njim u trenutku kada je uhapšen, kao zadnji savjet kazao mu je da zatraži psihijatrijsku pomoć.

U Varošu je, kažemo, nedjelja bila izuzetno tiha, a osim zatvorenih kafića na izvanredno stanje upućivala su samo dva policijska kombija parkirana usred kvarta, u Nazorovom prilazu. No zato je gorjelo na Facebooku, mahom su se zapalili ljudi koji opravdavaju krvavi pohod kao nužno uzimanje pravde u svoje ruke - kao što si u na sami dan zločina upravo društvene mreže potpirivale histeriju. Bilo je, naime, nemoguće probiti se kroz šumu raznih 'pouzdanih informacija', 'svjedočenja iz prve ruke' i dojava raznog tipa: od toga da je brat ubio brata, preko najmanje deset verzija cijelog događaja i isto toliko imena ubijenih, do tvrdnje da je - i to nakon što su dovršena hapšenja - 'još netko ubijen u centru grada, ispred robne kuće Prima'.

Nasjeli su i neki mediji, pa su objavili potpuno pogrešna imena žrtava.