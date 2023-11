Kakva je to lužina pronađena u uzorku iz Rijeke? Stručnjaci pojašnjavaju detalje

Kakva je to lužina pronađena u uzorku iz Rijeke objasnio je Ernest Meštrović, prodekan fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. "To je vrlo koncentirarana lužina. Ne znamo još je li kalijeva ili natrijeva. No to su sredstva koja se koriste u širokoj upotrebi za odmašćivanje, slikovito, to je sredstvo za čišćenje pećnica", rekao je za Dnevnik Nove TV.

Reporterka Anja Perković pitala je i je li moguće da je ta lužina dospjela u proizvodnom procesu u staklenu bočicu.