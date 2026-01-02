Čudom izbjegao tragediju u Švicarskoj: 'Prijateljica je nestala, stolom sam udarao prozor'

Nižu se potresna svjedočanstva preživjelih u požaru noćnog kluba u Crans Montani. Prema posljednjim podacima, poginulo je najmanje 40 ljudi dok ih je 119 ozlijeđeno. Mladić Axel tvrdi da je u trenutku požara u podrumu kluba bilo između 200 i 300 ljudi, koji su pokušavali pobjeći kroz vrata široka metar i pol

U požaru koji je na Novu godinu izbio u noćnom klubu u popularnom švicarskom skijalištu Crans Montana poginulo je najmanje 40 osoba, dok ih je 119 ozlijeđeno. Tužitelji su potvrdili kako su uzrok požara prskalice postavljene na boce šampanjca koje su bile preblizu drvenog stropa noćnog kluba u kojem se te noći natiskalo nekoliko stotina ljudi. Brojni preživjeli za medije otkrivaju detalje tragedije zbog koje je u Švicarskoj proglašeno pet dana žalosti. Među onima koji su se čudom spasili je i mladić Axel. On je rekao kako je čudom uspio izaći te da ni sam ne zna kako objasniti da je uspio pobjeći od vatre.

Istraga nakon tragedije na švicarskom skijalištu Izvor: Profimedia / Autor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia







+18 Istraga nakon tragedije na švicarskom skijalištu Izvor: Profimedia / Autor: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia

"Bio sam u podrumu, točno usred toga. Držao sam prijateljicu u naručju, poskliznula se. Nažalost, nestala je... Morao sam se stolom štititi od plamena. Prevrnuo sam stol i sakrio sam se iza njega, jer je vatra počela bujati i ljudi su se pokušavali popeti gore. Bila je gužva, pa sam mislio da ću se opeći ako se pokušam gurati. Čekao sam da se ljudi popnu gore. Potrčao sam poslije. Nisam mogao ništa vidjeti. Zgrabio sam stol i udarao njime o prozor, ali bio je od pleksiglasa, nije se lomio. Pa sam ga udario nogom i sve se srušilo", objasnio je mladić za Reuters.

Jedan izlaz za 300 ljudi Prema njegovim riječima, u podrumu se tada nalazilo između 200 i 300 ljudi. Svi su imali samo jedan izlaz. "Nismo mogli ništa vidjeti. Prvo, nije bilo dovoljno svjetla, uopće nismo mogli vidjeti. A drugo, vrata su bila široka 1,5 metar, za 200 ili 300 ljudi da izađu. Padali su, gušili se...", opisao je Axel. Dvadesetogodišnji Marco iz Milana tvrdi da je barem 20 njegovih prijatelja nestalo u požaru. Kaže da su neki dobro, neki teško opečeni, a da za neke uopće nemaju informacija. "Za neke prijatelje uopće nemamo informacija. Rekli su nam da ih nisu pronašli. Nitko nam ne može pomoći da pronađemo svoje prijatelje", rekao je Marco.