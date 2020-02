Josipović pohvalio Milanovića: Očekivanja su velika, on ima ozbiljne kapacitete

Bivši predsjednik Ivo Josipović kritizirao je svoju nasljednicu na Pantovčaku Kolinud Grabar Kitarović, rekavši da mu politika koju je ona vodila nije bila nimalo simpatična. 'Ona je doprinijela jednoj retrogradnoj politici, jednom vraćanju Hrvatske u prošlost i napuštanju nekih europskih vrijednosti. Vodila je vanjsku politiku koja nije bila dobra kada je riječ o odnosima sa susjednim zemljama', rekao je Josipović, ujedno izričući nekoliko pohvala na račun izabranog predsjednika Zorana Milanovića

U razgovoru za HRT-ov Studio 4, Josipović je rekao kako je on skloniji varijanti inauguracije kakvu su do sada imali svi hrvatski predsjednici, ali da Milanović ima legitimno pravo izabrati svoj koncept inauguracije.

'Da sama inauguracija nema toliku važnost kao sadržaj, pokazuje i inauguracija bivše predsjednice', kazao je.

Istaknuo je da je bilo dosta primjedbi na Milanovića kao premijera, ali i predsjednika stranke. I on sam često je kritizirao Milanovića, no on je sada, kaže, izašao s novim programom i pristupom te od njega ima velika očekivanja.