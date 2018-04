Josipa Rimac kažnjena s 4000 kuna jer nije prijavila tri stana nego samo kuću u Kninu

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u petak je kaznilo državnu tajnicu u Ministarstvu uprave Josipu Rimac s 4000 kuna zbog netočne i nepotpune prijave u imovinskoj kartici, u kojoj nije prijavila da ima tri stana, već je samo prijavila kuću u Kninu

Kao propust je utvrđena činjenica da je Rimac (HDZ) u imovinskoj kartici navela kuću u vlasništvu supruga, no kuća je etažirana i ima tri odvojena stana, tako da nije riječ o jednoj nekretnini, nego njih tri.

Povjerenstvo se složilo da je Rimac mogla zatražiti to tijelo za dodatna objašnjenja vezano za prijavu imovine u kartici, no ona to nije učinila, a nije izmijenila podatke ni nakon pokretanja postupka zbog sukoba interesa.

'Postoji mogućnost da se u napomeni napiše sve što treba i pojasni, pa onda ne bi bilo problema. Ovo traje dugo i dužnosnica nije izmijenila podatke u imovinskoj kartici od 2016., a s obzirom na činjenicu da je već bila sankcionirana vezano za povrede odredbe podnošenja izvješća u imovini, predlažem sankciju od 4000 kuna', kazala je Božić.