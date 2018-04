Svađao se s Jokićem, bio upleten u skandale te zavadio HDZ i HNS

Kandidatura Matka Glunčića za šefa Ekspertne radne skupine za izradu kurikuluma (ERS) uzrokovala je novi sukob u vladajućoj koaliciji HDZ-a i HNS-a. Unatoč višesatnom natezanju u utorak, nisu se uspjeli dogovoriti oko njegova imenovanja zato što ga na toj dužnosti, usprkos podršci premijera Andreja Plenkovića, ne želi HNS-ova ministrica znanosti Blaženka Divjak. Tportal je provjerio tko je čovjek oko kojega se lome koalicijska koplja

Ovaj docent sa zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta bio je voditelj Povjerenstva za provedbu Cjelovite kurikularne reforme, osnovanog nakon što je Boris Jokić dao ostavku na čelno mjesto Ekspertne radne skupine. U javnosti se čulo za njega kada je u televizijskoj emisiji krajem 2016. godine optužio Jokića za pretjeranu žurbu pri izradi kurikularne reforme. Jokić mu je odgovorio kako to nije istina te ga je optužio da javno govori laži .

Glunčić, Dubrovčanin po rođenju, na mjesto državnog tajnika u Ministarstvo znanosti i obrazovanja stigao je sa Zavoda za teorijsku fiziku zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Ondje je blisko surađivao s akademikom Vladimirom Paarom, bliskim HDZ-u, koji mu je često bio i mentor za znanstvene radove.

Popunjavajući svoju imovinsku karticu, naveo je krajem 2016. kako je oženjen i ima djece te da su mu mjesečna primanja u bruto iznosu 23.725,11 kuna. Posjeduje stan u Zagrebu, kreditno je zadužen, a vozi, iščitava se iz imovinske kartice, Ford Focus Trend iz 2014. Dok mu je supruga naslijedila udjele u fondovima ZBI Link i KD Europa, on posjeduje dionice Atlantic grupe, Atlantske i Lošinjske plovidbe, HT-a, Proficija i Genere.

Obznanjivanjem svoje namjere za kandidiranje za šefa ERS-a stvari na političkoj sceni su se zakuhale. Novinarima je Glunčić rekao kako vjeruje da ima šanse s obzirom da je napisao dobro motivacijsko pismo, a ima i dobre kvalifikacije.

'Njegova prijava je legitimna, ali nije realno očekivati da bi on mogao to voditi jer je čovjek koji govori protiv programa. Mislim da to baš nije mudro i da tome svakako treba posvetiti posebnu pažnju', rekla je nedavno aktualna ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak te dodala kako će biti protiv toga da se njega imenuje za šefa ERS-a.

'Mislim da on neće biti izabran', rekla je.

Njegov prethodnik Boris Jokić za tportal čitav slučaj nije htio komentirati, samo je kratko rekao: 'Nemam komentar. Bizarno.'