Sve više razornih požara diljem Europe: Ovo su najvažniji savjeti za preživljavanje

S porastom temperatura i rekordnim vrućinama u Europi, veliki i razorni požari sve su češći, a stručnjaci upozoravaju da će stanovništvo morati naučiti kako se prilagoditi

Šumski požari izravno ubiju stotine ljudi diljem svijeta svake godine. Premda mogu izgledati apokaliptično, broj izravnih žrtava daleko je manji od onih koje odnose poplave koje godišnje ubiju tisuće, ili toplinski valovi čije žrtve dosežu stotine tisuća, piše Guardian. No, kada se uračuna i dim, opasnost dodatno raste. Prema najnovijim procjenama, onečišćenje zraka uzrokovano požarima godišnje odnese čak 1,5 milijuna života. Toksični dim može putovati tisućama kilometara – primjerice, dim australskih požara dosegnuo je Južnu Ameriku, dok su požari u Kanadi uzrokovali onečišćenje zraka u gradovima diljem SAD-a, a tragovi dima osjetili su se i u Europi.

Požare mogu izazvati prirodni uzroci, poput udara munje, kvarovi na infrastrukturi, primjerice oboreni električni vodovi, ali i ljudska nepažnja. U proteklim su godinama požare pokretali odbačeni opušci, logorske vatre turista koje nisu ugasili, pa i namjerno podmetanje. Koliko će se požar proširiti, ovisi o vremenskim uvjetima – vatra treba suhu travu i nisko raslikanje, a jaki vjetrovi dodatno ubrzavaju širenje. Kako klimatske promjene utječu na požare? Izgaranje fosilnih goriva povisilo je temperaturu planeta za oko 1,3 °C, čime se povećava rizik od dugotrajnih vrućina koje pretvaraju šume i travnjake u zapaljive površine. U pojedinim regijama, poput Mediterana, globalno zagrijavanje pridonosi i sušama koje isušuju vegetaciju. Znanstvena istraživanja pokazuju da su takvi klimatski pomaci povećali vjerojatnost velikih požara u područjima - poput Kalifornije, Južne Koreje i Australije - u nekim slučajevima i udvostručili šansu za ekstremne uvjete koji potiču širenje vatre.

Šumski požari u Sjevernoj Makedoniji Izvor: EPA / Autor: Georgi Licovski







