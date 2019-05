Još troje britanskih konzervativca u utrci za nasljednika Therese May

Još troje britanskih konzervativaca ovaj je vikend ušlo u utrku za nasljednika Therese May koja je u petak dala ostavku, a špekulira se da umjereni konzervativci pokušavaju spriječiti bivšeg šefa diplomacije Borisa Johnsona, koji je favorit, da zasjedne na to mjesto, piše u nedjelju agencija dpa

"Da bi se brexit proveo uspješno to traži fokus, disciplinu i odlučnost", napisao je Raab u članku za list Mail on Sunday. "Kao bivši odvjetnik u Foreign Officeu i ministar za Brexit ja imam iskustvo".

Raab je kazao da raniji pregovori Britanije s EU-om nisu bili dovoljno odlučni, te istaknuo da bi se borio za pošteniji sporazum u Bruxellesu, te za promjenu aranžmana o 'backstopu. Ako to ne bi bilo moguće, Britanija bi izašla u listopadu iz EU-a bez sporazuma, rekao je.

Raab je rekao za BBC da će se boriti za pošteniji sporazum o brexitu s EU-om, ali da će, ako to ne bude moguće, Britanija izaći iz Unije u listopadu bez sporazuma.

Bivši ministar za Brexit Dominic Raab, Andrea Leadsom , koja je u Mayinom kabinetu bila zadužena za organizaciju vladinih poslova u donjem domu parlamenta, te ministar za okoliš Michael Gove najavili su svoju namjeru da zamijene Theresu May.

Leadsom je za Sunday Times rekla da također podupire brexit bez dogovora ako je to nužno.

"Mislim da mogu ponuditi odlučno i suosjećajno vodstvo kakvo naša zemlja treba", rekla je Andrea Leadsom. "Bila bih ponosna voditi našu veliku stranku i služiti vam kao premijerka", rekla je Leadsom (56) na Twitteru.

Gove je također potvrdio da će se kandidirati za čelnika konzervativaca, rekavši da je "spreman provesti brexit i voditi ovu veliku zemlju".

Glavna zadaća novog premijera bit će vođenje procesa istupanja te podijeljene države iz Europske unije.

May je u petak najavila svoju ostavku zbog neuspjeha provedbe brexita. Očekuje se da će doći do novih parlamentarnih izbora ili da će premijerku zamijeniti novi čelnik koji će tražiti oštriji razlaz s EU-om koji bi mogao dovesti do sukoba s tim savezom.

Prije Raaba, Govea i Leadsom, utrci su se pridružili ministar zdravlja Matt Hancock, bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson, trenutni ministar istog resora Jeremy Hunt, tajnik za međunarodni razvoj Rory Stewart i bivša ministrica rada i mirovina Esther McVey.

Smatra se da će se za vodstvo Britanije natjecati desetak kandidata. Ministar trgovine Liam Fox i bivši zamjenik ministra za brexit Steve Baker u subotu nisu odbacili da će se i oni kandidirati.

May tri puta nije uspjela u parlamentu dobiti podršku za dogovor koji je postigla s Bruxellesom zbog dubokih podjela oko Europe u svojoj konzervativnoj stranci. Zbog toga je prvotni datum izlaska 29. ožujka produžen na 31. listopada kako bi se vidjelo hoće li se postići nekakav kompromis.

Svi koji žele njezino mjesto tvrde da će uspjeti tamo gdje ona nije, iako EU naglašava da neće ponovno pregovarati o dogovoru koji je s njom postignut.

Pitanje brexita dominirat će borbom za vodstvo koje će početi u tjednu oko 10. lipnja kad će konzervativni zastupnici započeti izbor nasljednika premijerke.

Ankete pokazuju da su konzervativci velikom većinom za izlazak iz EU-a i da preferiraju to učiniti bez dogovora.

Boris Johnson je jasni favorit, a on tvrdi kako Britanija mora biti pripremljena za izlazak bez sporazuma ako se ne može postići prihvatljiv dogovor.

"Napustit ćemo EU 31. listopada, s ili bez dogovora", kazao je u petak na gospodarskoj konferenciji u Švicarskoj.

Podjele u stranci oko EU-a dovele su do odlazaka posljednja četiri premijera - May, Davida Camerona, Johna Majora i Margaret Thatcher, a čini se da ti razdori neće tako brzo nestati.

Konzervativci u parlamentu nemaju većinu te vladaju uz podršku stranke sjevernoirskih unionista (DUP), što je faktor koji je znatno otežao položaj premijerke.