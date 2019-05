I bivši ministar za Brexit u utrci za nasljednika Therese May

Bivši ministar za brexit Dominic Raab šesti je kandidat u utrci za novog premijera Velike Britanije koji će zamijeniti Theresu May

"Da bi se brexit proveo uspješno to traži fokus, disciplinu i odlučnost", napisao je Raab u članku za list Mail on Sunday. "Kao bivši odvjetnik u Foreign Officeu i ministar za brexit ja imam iskustvo".

Borba za mjesto Therese May u subotu se usijala sa sada šest kandidata koji se natječu za funkciju premijera Velike Britanije čiji će glavni zadatak biti vođenje procesa istupanja te podijeljene države iz Europske unije.

May je u petak najavila svoju ostavku zbog neuspjeha provedbe brexita. Očekuje se da će doći do novih parlamentarnih izbora ili da će premijerku zamijeniti novi čelnik koji će tražiti oštriji razlaz s EU-om koji bi mogao dovesti do sukoba s tim savezom.