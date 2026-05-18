Još traje istraga izlijetanja aviona u Splitu. Na ova pitanja i dalje nema odgovora

'To je uređaj koji snima njihov razgovor, ne komunikaciju sa kontrolom leta, nego komunikaciju unutar aviona. Iz tih se razgovora često može nešto zaključiti, nešto korisno', rekao je za Dnevnik Nove TV Davor Petrin, glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća.

Što je pošlo po zlu da je pilot prije polijetanja i brzini većoj od 200 km/h morao zakočiti, a pistu zamijeniti travnjakom splitske zračne luke? Istražitelji preslušavaju tonski zapis između posade u kabini zrakoplova i sekunde koje su prethodile nesreći.

Dio službenih odgovora trebala bi dati i 'crna kutija' s podacima leta. Sve se analizira. 'Sve to zahtijeva nešto vremena i nije od danas do sutra, nego će potrajati neko vrijeme', nadodaje Petrin. Do prvog nalaza iz istrage šuti i nacionalni avioprijevoznik. Avion je nakon izlijetanja ozbiljno oštećen i do daljnjega prizemljen.

'U tijeku je utvrđivanje svih relevantnih okolnosti nezgode. Prve preciznije informacije očekuju se nakon preliminarnog izvješća. Javnost ćemo o daljnjim informacijama obavijestiti čim budu službeno potvrđene'. rekla je Croatia Airlines za Dnevnik Nove TV.

Je li svemu kumovao tehnički kvar motora ili ljudska pogreška? Nitko ne želi govoriti dok traje istraga. Oprezni su u zaključku i zrakoplovni stručnjaci. 'Ovo slijetanje van staze nije uobičajeno, ili je nešto bilo jako pokvareno ili sustav kočenja ili sustav upravljanja pravcem ili je bila slabost jednog od pilota', rekao je Josip Milošević, zrakoplovni stručnjak.

Osim posade, bit će ključne izjave i kontrole leta, ali i drugog zemaljskog osoblja koje je pratilo polijetanje. Provjerava se prekoračenje procedure prije alarma, ali i meteo izvješće je je taj dan padala kiša.

'Ako je bilo vode na pisti može se dogoditi pri velikoj brzini aqua flaming kada imate vode, i centimetar je dovoljan da kotači ne dodiruju asfalt ako se radi o velikoj brzini. Piloti ne moraju ni biti svjesni da se to dogodilo, jer ne znaju šta se događa i zašto avion zanosi', nadodaje Milošević.

'Na zrakoplovu je nastala minimalna šteta, sada nije u stanju da leti dok se ti detalji ne poprave, pa će opet biti u letnom stanju', rekao je Petrin. Je li se i hoće li se provesti nadzor na ostalim ovakvim zrakoplovima? Ni na to pitanje nema odgovora. Slažu se sva razumna objašnjenja leta Split - Franfurt koji će 130 putnika i članova posade niti godinu dana starog aviona pamtiti.