Evo za što sve policija tereti Aleksića i kakva mu kazna prijeti

Na početku razgovora Pavić je izrazio sućut obitelji ubijenog mladića. 'Izrazio bih sućut obitelji tragično stradalog mladića. Potraga je bila sveobuhvatna, mi smo obuhvatili perimetar otprilike tri do četiri kilometra, možda i više, od samoga mjesta događaja', rekao je za RTL .

​Podsjetimo, policijski službenici su noćas na području Drniša, na prilazu u grad, u 2.30 sati uočili osumnjičenog 50-godišnjeg Kristijana Aleksića. 'Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile - tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Pregledom 50-godišnjaka pronađeno je vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje', objavila je policija.

Potragu su dodatno otežavali noć i izrazito nepristupačan teren. 'Problem je bio što je bila noć, a druga stvar je jako nepristupačan teren na pojedinim dijelovima. Dok smo mi to počeli svladavati, kad smo napravili plan, počela se odvijati cijela naša akcija potrage za osumnjičenikom', objasnio je.

Policija je, dodao je, od prvog trenutka na teren poslala sve raspoložive snage . Nakon dojave i potvrde događaja u Drniš su upućeni policajci PU šibensko-kninske, a potom je stigla i pomoć iz Ravnateljstva policije te policijskih uprava iz Splita. 'U jednom trenutku bilo je preko stotinu policajaca na terenu. Koristili smo svu raspoloživu tehniku, dronove, helikopter i naravno pse tragače', kazao je Pavić.

Osumnjičenik je pronađen svega pedesetak metara od kuće, no Pavić tvrdi da policija vjeruje kako se ondje nije nalazio tijekom ranijih pretraga. 'Sav taj dio pregledan je već i ranije, a kako imamo informacije, on se u tom trenutku dok smo mi to pretraživali nije tu nalazio jer bismo ga mi sigurno našli na toj poziciji na kojoj je pronađen', rekao je za RTL

Dodao je kako je policija rekonstruirala njegovo kretanje te ponovno naglasio da osumnjičenik u trenutku ranije pretrage nije bio na toj lokaciji.

Tijekom dana u javnosti su se pojavile brojne neslužbene informacije o mogućem planiranju zločina, navodnom skladištenju hrane i odjeće te ranijem oduzimanju oružja. 'Puno je informacija izašlo u medije i možemo sa sigurnošću reći da sve ovo što ste naveli nije istina', rekao je.

Demantirao je i tvrdnje da je policija osumnjičeniku još 2023. oduzela oružje čije su se fotografije pojavile u pojedinim medijima. Na pitanje je li policija utvrdila motiv zločina, Pavić je kratko odgovorio da to kriminalističkim istraživanjem zasad nije potvrđeno.

Za što ga se sve tereti?

Osumnjičenik se i dalje nalazi u policijskim prostorijama, a detalje njegova iskaza policija zasad ne otkriva. 'To su detalji kriminalističkog istraživanja koji su tajni i o tome ne možemo iznositi detalje u javnosti', poručio je Pavić. Potvrdio je i da će osumnjičeni uskoro, uz kaznenu prijavu, biti predan pritvorskom nadzorniku.

'Teretimo ga za počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari’, rekao je.

Za teško ubojstvo predviđena je kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, dok je za kazneno djelo povezano s oružjem zapriječena kazna do tri godine zatvora.