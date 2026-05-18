Seizmolozi otkrili tajnu potresa koji se ponavljaju svakih nekoliko godina

Duboko ispod istočnog dijela Tihog oceana, oko 1600 kilometara zapadno od Ekvadora, podmorski rasjed već najmanje 30 godina proizvodi potrese magnitude 6 u gotovo pravilnim razmacima. Oni se pojavljuju svakih pet do šest godina, pucajući gotovo na istim dijelovima rasjeda i dosežući gotovo identičnu magnitudu

Takva pravilnost iznimno je rijetka u seizmologiji pa su znanstvenici godinama pokušavali objasniti kako je moguće da se taj obrazac tako pouzdano ponavlja. Novo istraživanje, objavljeno u časopisu Science, sada donosi objašnjenje. Pokazalo je da posebna područja u samom rasjedu djeluju kao prirodni sustavi kočenja koji sprječavaju da potresi prerastu u mnogo snažnije udare, prenosi Science Daily. 'Već dugo znamo da te barijere postoje, ali pitanje je uvijek bilo od čega su građene i zašto tako pouzdano zaustavljaju potrese', rekao je seizmolog Jianhua Gong, glavni autor studije i docent na Sveučilištu Indiana u Bloomingtonu. Gong i međunarodni tim istraživača proučavali su transformni rasjed Gofar, smješten uz Istočni tihooceanski hrbat zapadno od obale Ekvadora, kako bi riješili višedesetljetni misterij ponavljajućih podmorskih potresa.

Rasjed koji se ponaša neobično predvidljivo Rasjed Gofar nalazi se na mjestu na kojem Pacifička i ploča Nazca klize jedna uz drugu brzinom od oko 140 milimetara godišnje, a jako je neobično to što se veći potresi gotovo uvijek pokreću i zaustavljaju na istim mjestima. Između dijelova na kojima nastaju nalaze se mirniji segmenti rasjeda koji, čini se, upijaju naprezanje bez izazivanja većih pucanja te znanstvenici ta područja nazivaju 'barijerama'. Kako bi ih proučili, analizirali su podatke iz dviju velikih podmorskih ekspedicija, tijekom kojih su na morsko dno postavljeni seizmometri, a instrumenti su zabilježili desetke tisuća sitnih potresa prije i nakon dvaju velikih podrhtavanja magnitude 6.