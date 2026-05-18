Seizmolozi otkrili tajnu potresa koji se ponavljaju svakih nekoliko godina

Duboko ispod istočnog dijela Tihog oceana, oko 1600 kilometara zapadno od Ekvadora, podmorski rasjed već najmanje 30 godina proizvodi potrese magnitude 6 u gotovo pravilnim razmacima. Oni se pojavljuju svakih pet do šest godina, pucajući gotovo na istim dijelovima rasjeda i dosežući gotovo identičnu magnitudu
Takva pravilnost iznimno je rijetka u seizmologiji pa su znanstvenici godinama pokušavali objasniti kako je moguće da se taj obrazac tako pouzdano ponavlja.
Novo istraživanje, objavljeno u časopisu Science, sada donosi objašnjenje. Pokazalo je da posebna područja u samom rasjedu djeluju kao prirodni sustavi kočenja koji sprječavaju da potresi prerastu u mnogo snažnije udare, prenosi Science Daily.
'Već dugo znamo da te barijere postoje, ali pitanje je uvijek bilo od čega su građene i zašto tako pouzdano zaustavljaju potrese', rekao je seizmolog Jianhua Gong, glavni autor studije i docent na Sveučilištu Indiana u Bloomingtonu.
Gong i međunarodni tim istraživača proučavali su transformni rasjed Gofar, smješten uz Istočni tihooceanski hrbat zapadno od obale Ekvadora, kako bi riješili višedesetljetni misterij ponavljajućih podmorskih potresa.
Rasjed koji se ponaša neobično predvidljivo
Rasjed Gofar nalazi se na mjestu na kojem Pacifička i ploča Nazca klize jedna uz drugu brzinom od oko 140 milimetara godišnje, a jako je neobično to što se veći potresi gotovo uvijek pokreću i zaustavljaju na istim mjestima.
Između dijelova na kojima nastaju nalaze se mirniji segmenti rasjeda koji, čini se, upijaju naprezanje bez izazivanja većih pucanja te znanstvenici ta područja nazivaju 'barijerama'.
Kako bi ih proučili, analizirali su podatke iz dviju velikih podmorskih ekspedicija, tijekom kojih su na morsko dno postavljeni seizmometri, a instrumenti su zabilježili desetke tisuća sitnih potresa prije i nakon dvaju velikih podrhtavanja magnitude 6.
Kako funkcioniraju prirodne kočnice
Istraživači su otkrili gotovo identičan obrazac u oba proučavana područja. Danima i tjednima prije velikog potresa u zonama barijera zabilježeni su manji potresi te su nakon snažnijeg udara ta područja gotovo potpuno utihnula. Prema rezultatima istraživanja, te barijere nisu pasivni dijelovi stijena, već je riječ o složenim zonama u kojima se rasjed grana u više manjih pukotina, a morska voda prodire duboko u njihovu strukturu.
Tijekom snažnog potresa naglo pomicanje rasjeda uzrokuje pad tlaka u stijenama ispunjenima tekućinom. Tada se porozna stijena privremeno 'zaključa', usporavajući ili potpuno zaustavljajući širenje pukotine prije nego što preraste u još snažniji potres.
'Te barijere nisu samo pasivna obilježja krajolika. One su aktivni i dinamični dijelovi sustava rasjeda', objasnio je Gong.
Značajno otkriće za proučavanje potresa
Iako je rasjed Gofar udaljen od gusto naseljenih područja, znanstvenici smatraju da bi ovo otkriće moglo imati veliko značenje za proučavanje potresa diljem svijeta. Slični transformni rasjedi nalaze se u mnogim oceanima, a znanstvenici već dugo primjećuju da podmorski potresi na njima često bivaju slabiji nego što bi geološki uvjeti dopuštali.
Novo istraživanje sugerira da bi zone poput onih na Gofaru mogle biti prirodni sustav kočnica koji sprječava da neki potresi prerastu u mnogo razornije događaje.