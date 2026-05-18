Psihijatar: 'Ni liječenje ništa ne bi promijenilo, sve i da ga je netko kontrolirao'

Psihijatar Ante Bagarić komentirao je za Dnevnik Nove TV slučaj teškog ubojstva u Drnišu, ocijenivši da se, prema zasad poznatim informacijama, vrlo vjerojatno radi o osobi s disocijalnim poremećajem ličnosti odnosno, kako je rekao, 'psihopatskom strukturom ličnosti'
Govoreći o Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjaka, Bagarić je ustvrdio kako osobe s takvom strukturom ličnosti zadovoljstvo pronalaze u tuđoj patnji.
'Vrlo vjerojatno, ne vrlo vjerojatno nego sigurno, radi se o osobi – prema informacijama koje do sada imamo – koju bismo nazvali osoba s disocijalnim poremećajem ličnosti ili, našim žargonom, osoba sa psihopatskom strukturom ličnosti', rekao je za Dnevnik Nove TV.
Dodao je kako takve osobe, prema njegovim riječima, često biraju žrtve koje smatraju slabijima i nemoćnima. 'Oni mogu biti sretni, zadovoljni i jaki samo ako netko pati. Pronalaze žrtve koje su slabe, poput žena, djece i mladih ljudi koji se ne mogu braniti, i onda uživaju u toj patnji', izjavio je Bagarić.
Na pitanje je li u cijelom slučaju bilo propusta sustava, psihijatar je odbacio tezu da je riječ o problemu koji je prvenstveno u domeni psihijatrije ili zdravstva. 'Zločini nisu pitanje zdravstva i psihijatrije. Stalno nam se gura ta teza – da je to neki luđak, da ga mi trebamo zatvoriti', rekao je.
Priznao je da i zdravstveni sustav i psihijatrija imaju svoje probleme i pogreške, ali smatra da se u ovom slučaju odgovornost ne može prebacivati na liječnike. 'Kad netko odluči ići redom i ubijati mlade ljude, kakva je uloga zdravstvenog sustava? Nikakva', rekao je Bagarić za Dnevnik Nove TV.
Istaknuo je kako je, prema njegovu mišljenju, ključna odgovornost na institucijama koje bi trebale jasno postaviti granice i zaštitne mehanizme. 'Uloga je bila na drugim ljudima koji trebaju postaviti te granice, te zidove, te rešetke, gdje će se dobiti potpuno jasna poruka: 'Ma što ti mislio i ma kako se ti osjećao, ti ne možeš ubijati ljude'', poručio je.
Komentirao je i informacije da je osumnjičeniku još 2000-ih bila izrečena mjera psihijatrijskog liječenja. Prema njegovu mišljenju, ni eventualni nadzor ili liječenje ne bi nužno spriječili tragediju. 'To ništa ne bi promijenilo, sve i da ga je netko kontrolirao', rekao je.
Bagarić smatra da je ključni problem činjenica da je osoba koja je ranije počinila ubojstvo ponovno došla u posjed oružja. 'On je osoba koja je ubila mladu curu. Ne može imati oružje. Ako je imao oružje, valjda je onda netko trebao donijeti odluku da si, ako si nekoga ubio i ponovno nabavio oružje, jako opasan', upozorio je.
Pritom je naglasio da, po njegovu mišljenju, opasnost nije prvenstveno psihijatrijske prirode. 'Ne psihijatrijski opasan, nego da si kao osoba odlučio da ćeš opet nekoga ubiti', rekao je.
Zaključio je kako društvo mora jasno pokazati da osobe osuđene za ubojstvo više nikada ne smiju imati pristup oružju. 'Onog trenutka kada je nađeno oružje, isti čas ideš u zatvor. Tako ti društvo pokazuje – ti nikad više u životu, kao ubojica, ne smiješ imati nikakvo oružje', rekao je Bagarić.
Dodao je kako smatra da su se u ovom slučaju događale 'čudne stvari' koje treba do kraja rasvijetliti kako se slične tragedije više ne bi ponavljale.