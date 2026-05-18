Psihijatar: 'Ni liječenje ništa ne bi promijenilo, sve i da ga je netko kontrolirao'

'Vrlo vjerojatno, ne vrlo vjerojatno nego sigurno, radi se o osobi – prema informacijama koje do sada imamo – koju bismo nazvali osoba s disocijalnim poremećajem ličnosti ili, našim žargonom, osoba sa psihopatskom strukturom ličnosti', rekao je za Dnevnik Nove TV .

Dodao je kako takve osobe, prema njegovim riječima, često biraju žrtve koje smatraju slabijima i nemoćnima. 'Oni mogu biti sretni, zadovoljni i jaki samo ako netko pati. Pronalaze žrtve koje su slabe, poput žena, djece i mladih ljudi koji se ne mogu braniti, i onda uživaju u toj patnji', izjavio je Bagarić.

Na pitanje je li u cijelom slučaju bilo propusta sustava, psihijatar je odbacio tezu da je riječ o problemu koji je prvenstveno u domeni psihijatrije ili zdravstva. 'Zločini nisu pitanje zdravstva i psihijatrije. Stalno nam se gura ta teza – da je to neki luđak, da ga mi trebamo zatvoriti', rekao je.

Priznao je da i zdravstveni sustav i psihijatrija imaju svoje probleme i pogreške, ali smatra da se u ovom slučaju odgovornost ne može prebacivati na liječnike. 'Kad netko odluči ići redom i ubijati mlade ljude, kakva je uloga zdravstvenog sustava? Nikakva', rekao je Bagarić za Dnevnik Nove TV.

Istaknuo je kako je, prema njegovu mišljenju, ključna odgovornost na institucijama koje bi trebale jasno postaviti granice i zaštitne mehanizme. 'Uloga je bila na drugim ljudima koji trebaju postaviti te granice, te zidove, te rešetke, gdje će se dobiti potpuno jasna poruka: 'Ma što ti mislio i ma kako se ti osjećao, ti ne možeš ubijati ljude'', poručio je.

Komentirao je i informacije da je osumnjičeniku još 2000-ih bila izrečena mjera psihijatrijskog liječenja. Prema njegovu mišljenju, ni eventualni nadzor ili liječenje ne bi nužno spriječili tragediju. 'To ništa ne bi promijenilo, sve i da ga je netko kontrolirao', rekao je.