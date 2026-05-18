Božinović nakon tragedije u Drnišu: 'I sudstvo mora prihvatiti odgovornost'

Kazao je da se osumnjičeni Kristijan Aleksić trenutno nalazi u policiji te da bi do ponoći trebao biti predan pritvorskom nadzorniku.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ponovno je izrazio sućut obitelji i bližnjima ubijenog 19-godišnjaka iz Drniša te poručio da javnost s pravom očekuje odgovore nakon tragedije koja je potresla cijelu zemlju, prenosi HRT.

‘Svatko mora preuzeti odgovornost’

Božinović je istaknuo da odgovornost moraju snositi sve institucije, uključujući i pravosuđe.

'Svatko treba preuzeti odgovornost za posao za koji je nadležan. Mi u MUP-u smo vrlo rigorozni prema povredama službene dužnosti policijskih službenika', rekao je ministar.

Podsjetio je da je prošle godine kažnjeno 457 policijskih službenika, od kojih je 35 dobilo otkaz, a 58 uvjetni otkaz.

'To samo govori da smo spremni prihvatiti kritiku i suočiti se s njom. To moraju svi, uključujući sudstvo', poručio je.

Dodao je da statistika možda ne pokazuje alarmantno stanje, ali da je svaki ovakav slučaj alarm za sustav.

'Ne možemo pustiti da ovo prođe bez odgovora koje traži javnost i svatko normalan', rekao je.