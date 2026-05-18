Progovorio prijatelj koji je kobne večeri bio s ubijenim mladićem: 'Aleksić je otvorio vrata i zapucao'

Ivan Baričević, prijatelj 19-godišnjeg Luke koji je ubijen u Drnišu, prvi je put javno opisao dramatične trenutke kobne večeri i susret s osumnjičenim Kristijanom Aleksićem, prenosi HRT.
Kako je ispričao, Luka se bojao otići na adresu Aleksića pa mu se ponudio praviti društvo tijekom dostave.
'Kao njegov dugogodišnji prijatelj ponudio sam se da idem s njim. Rekao sam mu da će sve biti dobro i da sam ja tu s njim', rekao je Baričević.
‘Otvorio je vrata i odmah pucao’
Opisao je da su zajedno došli pred kuću i popeli se stepenicama do terase.
'Kristijan je otvorio vrata i rekao: "Uđi, uđi". Međutim, Luka mu je išao predati dostavu i Aleksić je u tom trenutku pucao', ispričao je.
Baričević kaže da je odmah nakon pucnja počeo bježati. 'Kad sam vidio Luku da pada na pod, počeo sam trčati. Preskočio sam stepenice, ušao u auto, ali se auto ugasio', rekao je.
‘Vidio sam da trči prema meni’
Dodao je da je tada ponovno ugledao Aleksića.
'Otvorio sam vrata i vidio da Aleksić trči prema meni. Tada sam opet počeo trčati', rekao je.
Na kraju je uspio pobjeći do pizzerije gdje je obavijestio ostale što se dogodilo.
'Rekao sam im da hitno zovu policiju', ispričao je Baričević.