Još ništa od početka suđenja: Nije potvrđena optužnica za brutalnu likvidaciju mladog para

Obrane Mašale i Bajca su se žalile na zakonitost dokaza, odnosno na to jesu li istražitelji imali nalog za pretragu Andrejinog računala. Obrana smatra da nisu pa da tako i sve što je tamo pronađeno, ne bi smjelo biti korišteno u procesu kao dokaz. Tvrde i da pretraga računala nije obavljena kad piše u zapisniku, piše Laura Šiprak za 24 sata.

Prema novom Zakonu o kaznenom postupku, sjednice optužnih vijeća održavaju se bez prisutnosti stranaka, uz obrazloženje Ministarstva pravosuđa da će takav model ubrzati sudske postupke. Međutim, praksa pokazuje suprotno. I tužiteljstvo i obrana imaju mogućnost zatražiti sudjelovanje na sjednicama kako bi se odmah raspravila zakonitost dokaza, što je ranije bilo uobičajeno. Time se postupak može odraditi prije početka suđenja, umjesto da se pitanja zakonitosti dokaza otvaraju tek na početku rasprave.

U konkretnom slučaju, Županijski sud u Zagrebu odbio je prijedlog obrane za izdvajanje dijela dokaza kao nezakonitih, ali je ostavio mogućnost žalbe. Obrana je tu mogućnost iskoristila. To znači da će spis sad na Visoki kazneni sud, gdje će, ako je suditi po prosjeku, stajati oko šest mjeseci prije odluke.

Podsjetimo, brutalna likvidacija Andree K. i Marijana C., počinjena u lipnju prošle godine u zagrebačkoj Ulici Črna voda, prema optužnici bila je unaprijed isplanirano i naručeno ubojstvo.

Tužiteljstvo tereti Bajca da je u svibnju 2025. angažirao Mašalu kako bi usmrtio njegovu bivšu suprugu i njezina partnera, dok je Radinovića uključio kao pomagača. Tijekom više sastanaka osumnjičenima je davao detaljne informacije o kretanju i navikama žrtava.

Prema optužnici, ključan je bio 13. lipnja, kada je Bajac navodno dojavio točno vrijeme izlaska žrtava iz stana. Mašala ih je potom čekao u garaži zgrade oko sat vremena. Kada su oko 18.15 sjeli u automobil, dotrčao je do vozila i ispalio 16 hitaca. Andrea K. zadobila je 28 prostrjelnih i strijelnih rana, dok je Marijan C. pogođen četiri puta.

Nakon ubojstva, Mašala je pobjegao motociklom koji je prethodno kamufliran uz pomoć Radinovića. Potom je presjeo u automobil i otišao na posao u Ured predsjednika, gdje je radio kao pripadnik Počasno-zaštitne bojne.

Radinović je motocikl ostavio u Sesvetama kako bi prikrio tragove. Obojica su ubrzo uhićena, a istraga je dovela i do Bajca, koji je, prema optužnici, bio spreman platiti 20.000 eura za dvostruko ubojstvo.