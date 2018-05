Još danas suho i vedro, idući tjedan stižu obilna kiša i jaka bura

I sljedećih će dana atmosfera iznad Hrvatske i okolice biti nestabilna, pa se valja pripremiti na čestu kišu, ponegdje i obilniju, osobito od utorka do petka

No, još u nedjelju i ponedjeljak u većini će krajeva biti suho, te barem djelomice sunčano, posebice ujutro ponegdje na Jadranu uz jaku buru, uglavnom podno Velebita. Ponegdje pljuskovi U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano, a vjerojatnost za pljuskove bit će mala.

Uz povremeno umjeren sjeveroistočnjak, jutarnja temperatura od 11 do 14 °C, a najviša dnevna između 24 i 26 °C. U središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, a uz umjeren i jak razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, uglavnom u Međimurju i Hrvatskom zagorju.

Poslijepodnevna temperatura između 23 i 25 °C. Vjerojatnost za lokalne pljuskove najveća je u Gorskom kotaru i Lici, gdje će biti djelomice sunčano. Sunčanije će biti na sjevernom Jadranu uz umjerenu, podno Velebita i jaku buru.

Temperatura u gorskim krajevima i unutrašnjosti Istre ujutro od 6 do 10 °C, na moru između 14 i 18 °C, a najviša dnevna u gorju od 20 do 22 °C, na Jadranu između 24 i 26 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano. Ujutro će uz obalu puhati slaba do umjerena bura, danju prema otvorenome moru sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito temperature između 19 i 22 °C, a poslijepodnevna temperatura zraka bit će između 26 i 28 °C.

Podjednako toplo i na jugu Hrvatske, uz pretežno sunčano vrijeme. Ujutro uz obalu bura, mjestimice i jaka, danju zapadni i sjeverozapadni vjetar, uglavnom prema otvorenome.

U novome tjednu - promjenljivo, od utorka do petka česta kiša U većem dijelu sljedećega tjedna vrijeme će biti promjenljivo i nestabilno, uz čestu kišu i grmljavinu, osobito od utorka, kada će i osvježiti. U ponedjeljak će još u središnjim i istočnim krajevima vjerojatnost za kišu biti mala.

I na Jadranu sve nestabilnije, uz kišu i grmljavinu, koji mjestimice od utorka mogu biti i izraženiji. U ponedjeljak će uz obalu puhati bura, od utorka će vjetar okrenuti na jugo, a zatim na sjeverozapadnjak. I dalje toplo uz manji pad temperature u utorak.