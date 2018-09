Jokić: Neću ići u Beograd zbog Vučićevih izjava u kojima uspoređuje Hrvate s nacistima

Boris Jokić odbio je gostovanje na regionalnoj gospodarskoj konferenciji 'The Western Balkans in 2030 – Visions. Wishes. Realities', odnosno “Zapadni Balkan 2030. – Vizije. Želje. Realnosti”, koja se trebala održati u Beogradu od 26. do 28. rujna

Tamo je Jokić trebao biti moderatorom diskusije o odljevu mozgova pod nazivom From brain drain to brain gain -– Vision or reality? No, nekadašnji je voditelj kurikularne reforme hrvatskog školstva poziv na događaj najprije prihvatio pa odbio. I to nakon što je doznao da će gost konferencije biti i srbijanski predesjednik Aleksandar Vučić, javlja Večernji.hr.