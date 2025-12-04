Jokić: 'Djecu više ne odgajaju ni roditelji ni crkva niti škola, odgajaju ih algoritmi'

Svaki se četvrti adolescent u Hrvatskoj samoozljeđuje, a 15 posto razmišlja o suicidu , pokazalo je istraživanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta iz 2024., na koje su se stručnjaci i predstavnici institucija pozvali na tematskoj sjednici saborskog Odbora za zdravstvo, upozoravajući na snažan utjecaj digitalnog okruženja na mentalno zdravlje djece .

Predsjednica Odbora Ivana Kekin upozorila je da djeca „više vremena provode na platformama nego u stvarnim odnosima“, što je praćeno porastom anksioznosti, depresije, poremećaja spavanja, usamljenosti i digitalnog nasilja. „Djeca u digitalnom prostoru nisu ravnopravni akteri. Algoritmi su dizajnirani da zadrže njihovu pažnju, a očekivati da se od toga obrane – neodgovorno je“, istaknula je.

Profesor s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Neven Ricijaš naglasio je da istraživanja dosljedno potvrđuju povezanost intenzivnog korištenja društvenih mreža s pogoršanjem mentalnog zdravlja. Podsjetio je da je Europski parlament donio važan dokument kojim potiče države članice da strože reguliraju korištenje društvenih mreža među djecom i mladima.

"Takva inicijativa temelji se na jednoznačnim istraživanjima koja potvrđuju povezanost između problema mentalnog zdravlja i intenziteta korištenja društvenih mreža. Digitalni prostor, osim što potiče ekscesivna i ovisnička ponašanja, otvara i širok spektar rizičnih obrazaca koji se u mnogočemu razlikuju od onih u stvarnom okruženju. Nadam se da će i današnja sjednica biti poticaj za kreiranje kvalitetnih politika u Hrvatskoj koje će odgovoriti na te izazove", rekao je Ricijaš.

Boris Jokić iz Instituta za društvena istraživanja naveo je da više od 80 posto učitelja procjenjuje utjecaj digitalnih tehnologija na učenike kao negativan.