Jesu li se tragedije u Đakovu, Rovinju i Zagrebu mogle spriječiti? 'Godinama pričamo jedno te isto. Jako se loše surađuje'

Ubijena socijalna radnica u Đakovu, na radnom mjestu ustrijelio ju je korisnik Centra za socijalnu skrb. Ranjeni pravnik Centra bori se za život. U Rijeci preminula četverogodišnja djevojčica koju je otac prije nekoliko dana ostavio u zatvorenom vozilu. U Zagrebu majka i dadilja dvogodišnjeg dječaka zadržane u policiji zbog sumnje na zlostavljanje djeteta. Jesu li se tragedije mogle spriječiti? Tko je zakazao? Sustav, društvo ili svi?

Socijalni radnici često su suočeni s prijetnjama, no je li trebalo do ovoga u Đakovu doći? U emisiji Otvoreno urednice Zrinke Grancarić gostovali su: Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika Lana Petö Kujundžić, sutkinja za mladež zagrebačkoga Županijskog suda Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu.

Proširena tema

'Socijalni radnici su onoliko uspješni koliko imaju podršku drugih sastavnica u društvu, a tu ću uključiti i medije. Bilo je puno onih koji su morali puno ranije djelovati da ne dođe do ovoga. Ovaj počinitelj stravičnog zločina je bolesna osoba, međutim imamo dojam da je osoba koja mu je najviše pomagala, a koja je ubijena, ona mu je zapravo bila svakodnevni i terapeut i savjetodavac. One strahove koje je imao po noći, ona ga je svaki puta uspjela umiriti. Ovoga puta nije. Je li samo sustav socijalne skrbi mogao riješiti ovako složenu problematiku. Voljela bih kada imamo ove teme, voljela bih da to malo proširimo. Imamo i predškolstvo, pedijatriju, imamo liječnike primarne zaštite, imate psihijatre', ističe ministrica Nada Murganić.