Djeca žrtve nemara i zlostavljanja; stručnjak objašnjava kolike kazne prijete za dva slučaja što su šokirala javnost

Dva tragična slučaja u kojima su žrtve bile mala djeca ovih dana rezultirala su osudom javnosti odraslih osoba koje su se trebale brinuti o njima. U jednom slučaju preminula je djevojčica koju je otac ostavio u pregrijanom automobilu u Rovinjskom Selu, a u drugom su uhićene majka i dadilja dvoipolgodišnjaka koji je od subote u zagrebačkoj Klinici za dječje bolesti s ozljedama za koje se sumnja da su posljedica zlostavljanja. Koliko su kaznenopravno različiti slučajevi koji su u nekoliko dana šokirali hrvatsku javnost te o kojim je kaznenim djelima riječ i kakve kazne očekuju počinitelje, za tportal objašnjava izvanredni profesor Igor Vuletić s Katedre kazneno-pravnih znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku

'Što se tiče usporedbe, u prvom slučaju reklo bi se da je riječ o nehaju (blaži oblik krivnje) , a nije jasno o čemu je riječ u drugom slučaju. Ako je netko išao nanositi ozljede djetetu, tada je u pitanju namjerno kazneno djelo i to je teži oblik krivnje i teža situacija', objašnjava razliku između počinjenih kaznenih djela koja su šokirala hrvatsku javnost posljednjih dana izvanredni profesor Igor Vuletić s Katedre kazneno-pravnih znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku.

'Ovdje je otac takozvani garant djetetu, što znači da je pravno dužan spriječiti nastup štetnih posljedica po dijete. On ga je ostavio u zaključanom autu bez nadzora i već tu je povrijedio zakon. Teško mi je reći hoće li se to kvalificirati kao prouzročenje smrti iz nehaja, za što je kazna od šest mjeseci do pet godina, ili drugo odgovarajuće djelo', tumači ovaj kaznenopravni stručnjak.

Objašnjava kako isto tako treba vidjeti postoje li neke okolnosti koje isključuju ili umanjuju kaznenu odgovornost.

'Premalo je podataka da bih dao konkretan odgovor', kaže Vuletić, napominjući kako mu nije poznato je li se dogodio sličan slučaj, ali od ranije su mu poznati neki predmeti, ističe, u kojima su bile slične okolnosti, ali bez smrtne posljedice.