Jeste li primjetili ove plakate uz cestu? Doznalo se tko stoji iza njih

Plakati su dio SDP-ove kampanje kojoj je cilj, kako su poručili za Jutarnji list, potaknuti javnu raspravu o domoljublju koja uključuje poštivanje zakona, ljudskih prava, građanskih sloboda i društvene odgovornosti.

Na plakatima se šalje devet poruka - "Ženino pravo na izbor.", "Poštovati Ustav RH.", "Ne moramo se složiti oko svega, ali moramo biti pristojni.", "Ne potkradati državu.", "Neovisan državni odvjetnik.", "Ne vikati ustaški pozdrav.","Neki pričaju samo što je bilo. Mi gledamo i što će biti.", "Razmišljati svojom glavom.", te "Činiti dobro." Pod svim porukama je crvenom bojom napisano - 'I to je domoljublje.'