Jeste li primjetili ove plakate uz cestu? Doznalo se tko stoji iza njih

M. Šu.

20.09.2025 u 13:34

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: SDP
Uz ceste u nekoliko hrvatskih gradova pojavili su se plakati, koje povezuje rečenica - 'I to je domobljublje'. Sada se i doznalo tko stoji iza plakata

Plakati su dio SDP-ove kampanje kojoj je cilj, kako su poručili za Jutarnji list, potaknuti javnu raspravu o domoljublju koja uključuje poštivanje zakona, ljudskih prava, građanskih sloboda i društvene odgovornosti.

Na plakatima se šalje devet poruka - "Ženino pravo na izbor.", "Poštovati Ustav RH.", "Ne moramo se složiti oko svega, ali moramo biti pristojni.", "Ne potkradati državu.", "Neovisan državni odvjetnik.", "Ne vikati ustaški pozdrav.","Neki pričaju samo što je bilo. Mi gledamo i što će biti.", "Razmišljati svojom glavom.", te "Činiti dobro." Pod svim porukama je crvenom bojom napisano - 'I to je domoljublje.'

Same poruke napisane su različitim bojama, pa tako u SDP-u kažu kako su poruke koje se odnose na potkradanje države i neovisnost glavnog državnog odvjetnika otisnute na plavoj boji koja je karakteristična za HDZ, dok je poruka o izvikivanju ustaškog pozdrava otisnuta na crnoj boji.

SDP-ovi plakati Izvor: Licencirane fotografije / Autor: SDP

Porukama uSDP-u, kako su poručili, žele pokazati da domoljublje znači djelovati u interesu svih građana, a ne slijepo pratiti ideologije ili politike.

