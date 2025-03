Jedna regija sutra će biti obasjana suncem. Slijedi stabilizacija vremena - nažalost privremena

Slijedi privremena stabilizacija vremena u unutrašnjosti.

U istočnim dijelovima zemlje, točnije u Slavoniji, Baranji i Srijemu, prevladavat će promjenjiva i pretežno oblačna atmosfera. Kiša se očekuje povremeno, prvenstveno u zapadnijim područjima regije. Puhat će umjeren do povremeno pojačan sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperature će se kretati između 7 i 9 °C ujutro, dok će dnevne dosezati 12 do 15 °C, objavio je HRT.

Slično vrijeme predviđa se i za središnje krajeve Hrvatske – umjereno do pretežno oblačno uz povremene oborine, najizglednije u prijepodnevnim satima i oko podneva. Vjetar će biti izražen, s umjerenim do jakim udarima iz sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Sunčanije i vjetrovitije na sjevernom Jadranu

Sjeverni Jadran dočekuje nedjelju s pretežno suhim i djelomično vedrim vremenom, a mjestimice može biti i potpuno sunčano. U Gorskoj Hrvatskoj prevladavat će oblačnost uz mogućnost lokalnih kišnih razdoblja. Duž obale će puhati umjerena do jaka bura, s olujnim udarima osobito izraženim ispod Velebita.

Jutarnje temperature na kontinentu bit će između 5 i 7 °C, dok će uz obalu iznositi 9 do 11 °C. Tijekom dana očekuje se porast temperature na 8 do 11 °C na kopnu, a na moru od 15 do 18 °C.

U Dalmaciji pretežno vedro, uz buru i ugodne temperature

Dalmacija će biti obasjana suncem, uz tek povremeno umjerenu naoblaku u njezinoj unutrašnjosti. Bura će biti umjerena do jaka uz obalu, dok će na otvorenom moru puhati sjeverozapadnjak. More će pritom biti blago do umjereno valovito. Jutarnje temperature kretat će se od 7 do 9 °C u zaleđu, te od 10 do 13 °C uz more. Dnevne vrijednosti bit će između 17 i 19 °C, što će donijeti razmjerno tople uvjete za ovo doba godine.