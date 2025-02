Jedan od najbližih Bandićevih suradnika bit će hitno uhićen?

Šostar je, podsjeća Jutarnji list, u tzv. aferi Suhi led u rujnu 2023. bio nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od 4 godine zatvora, no budući mu je izrečena kazna manja od 5 godina zatvora, Šostar je do pravomoćnosti presude ostao na slobodi.

No, kako je upravo objavio Visoki kazneni sud, na današnjoj sjednici Šostaru je kazna povećana tako da zadovoljava uvjete za obligatorni pritvor. To znači da je, premda sama kazna zasad nije poznata, Šostar sada pravomoćno osuđen na najmanje 5 godina zatvora, te će, ukoliko se već to nije dogodilo, policiji odmah biti izdan nalog za njegovo uhićenje.