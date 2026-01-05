Je li Venezuela tek početak? 'Uhićenje Madura otvara novu epohu hladnog rata'

Vijest o američkoj operaciji uhićenja Nicolasa Madura - bez obzira na to promatra li se kao stvarni presedan ili kao signal nove faze globalne politike sile - otvorila je niz pitanja o sudbini Venezuele, stabilnosti Latinske Amerike i budućnosti međunarodnog poretka. Je li Venezuela tek početak i prijeti li sličan scenarij i drugim državama?

Vraća li se logika 'zakona jačega' na velika vrata i potiskuje li međunarodno pravo pred interesima moćnih? U tom kontekstu ponovno se otvaraju i pitanja američkih globalnih ambicija, uključujući i špekulacije o Grenlandu, te dugoročnih posljedica po sigurnost i odnose među saveznicima. O tim temama u Otvorenom raspravljali su: Tonino Picula, zastupnik u Europskom parlamentu (SDP), Davor Ivo Stier, zastupnik u Europskom parlamentu (HDZ) te Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti 'Dr. Franjo Tuđman'. Picula: Početak razdoblja nepredvidivih globalnih odnosa Smatra kako žaljenja za Madurom neće biti, ali dodaje kako s činom njegova uhićenja, ulazimo u novu epohu svjetskih odnosa. 'Može se, podvući crtu i zaključiti, da nitko neće previše žaliti za Madurom, ali itekako se uvjetno doživljava ovo što su Amerikanci zapravo napravili u Caracasu. Naprosto je svima je jasno da s tim možda ulazimo u jednu posve novu epohu međunarodnih odnosa', kazao je. Ističe mogućnost pojave određenih polarizacija u okviru NATO-a i EU.

'Mislim da će ova akcija, kojom je Maduro priveden sudu u New Yorku, staviti pod novi pritisak odnose s obje strane Atlantika, partnera u okviru NATO, ali jednako tako možemo očekivati i određene polarizacije unutar same Europske unije', naveo je. Apostrofira kako s trenutačnom administracijom iz Washingtona ne dijelimo iste vrijednosti, te da daljnji tijek događaja teško možemo prognozirati. 'Čini mi se da s ovom američkom administracijom mi ne dijelimo one iste vrijednosti na kojima je počivao zajednički svjetski poredak koji se razvija od Drugog svjetskog rata. Prema tome, doista sada ulazimo u jednu fazu čiji je tijek teško predvidjeti i naprosto je teško i zaključiti kako će završiti 2026. godina s obzirom na poprilično izazovni početak godine', dodao je. Stier: Povratak Monroeove doktrine i početak 'drugog hladnog rata' Komentirajući uhićenje Madura, navodi kako to smatra udarcem interesima Kine i Rusije u Latinskoj Americi. 'Ovo je prije svega udar interesima Kine u Latinskoj Americi i naravno interesima Rusije. Trumpova administracija počela je implementirati novu strategiju nacionalne sigurnosti koju je objavila u studenome gdje kaže da će se vraćati Monroeovoj doktrini. Ona je doktrina iz 1823. Tada, da bi se izbacile europske kolonijalne sile s američkog kontinenta a sada da se makne utjecaj Kine, Rusije, Irana', objašnjava. Meritumom stvari smatra, kako smanjenjem utjecaja Kine i novom doktrinom SAD-a je otpočeo drugi hladni rat.

Maduro stigao na Manhattan Izvor: Profimedia / Autor: STRINGER / AFP / Profimedia

