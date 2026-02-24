Katarina Peović prepjevala partizanski hit: Poslušajte kako zvuči na hrvatskom

Čelnica Radničke fronte i pjevačica benda Fronta, Katarina Peović , ovih je dana objavila novi spot u kojem je na hrvatski jezik prepjevala poznatu talijansku antifašističku pjesmu, Bella Ciao . Glazbu i aranžman priredio je poznati hrvatski skladatelj Alan Bjelinski .

Inače, podrijetlo pjesme Bella Ciao nikad nije definitivno utvrđeno . Navodno melodija potječe iz 1919. godine, a prva zabilježena verzija stihova pojavila se tri i pol desetljeća kasnije, 1953. godine.

Usmjena predaja govori o tome da je pjesma posvećena antifašistima u planinama talijanske regije Emilije. Stihovi govore o borcu koji se oprašta od svoje voljene, jer je spreman dati svoj život za slobodu.

U Italiji je to simbolička pjesma koja se pjeva na godišnjicu oslobađanja od fašizma, a pojavila se u seriji La Casa de Papel iz 2017. godine te u videoigri Far Cry 6 iz 2021. godine. Pjevali su je i europarlamentarci nakon govora Viktora Orbana u listopadu 2024. godine, piše N1.