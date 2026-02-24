'svanulo je...'

Katarina Peović prepjevala partizanski hit: Poslušajte kako zvuči na hrvatskom

M.Da.

24.02.2026 u 21:54

Katarina Peović
Katarina Peović Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Barbara Trbojević
Bionic
Reading

Katarina Peović, političarka, ali i glazbenica, odlučila je prepjevati antifašističku pjesmu Bella Ciao na hrvatski jezik. Učinila je to uz pomoć svog benda Fronta, ali i skladatelja Alana Bjelinskog koji je napravio glazbu i aranžman

Čelnica Radničke fronte i pjevačica benda Fronta, Katarina Peović, ovih je dana objavila novi spot u kojem je na hrvatski jezik prepjevala poznatu talijansku antifašističku pjesmu, Bella Ciao. Glazbu i aranžman priredio je poznati hrvatski skladatelj Alan Bjelinski.

Inače, podrijetlo pjesme Bella Ciao nikad nije definitivno utvrđeno. Navodno melodija potječe iz 1919. godine, a prva zabilježena verzija stihova pojavila se tri i pol desetljeća kasnije, 1953. godine.

vezane vijesti

Usmjena predaja govori o tome da je pjesma posvećena antifašistima u planinama talijanske regije Emilije. Stihovi govore o borcu koji se oprašta od svoje voljene, jer je spreman dati svoj život za slobodu. 

U Italiji je to simbolička pjesma koja se pjeva na godišnjicu oslobađanja od fašizma, a pojavila se u seriji La Casa de Papel iz 2017. godine te u videoigri Far Cry 6 iz 2021. godine. Pjevali su je i europarlamentarci nakon govora Viktora Orbana u listopadu 2024. godine, piše N1

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
posjet kijevu

posjet kijevu

Ukrajinci odlikovali Andreja Plenkovića: Dobio je najveću moguću počast
ovog četvrtka

ovog četvrtka

Iran spreman na sve kako bi izbjegao američki napad: Novi sastanak u Ženevi
predsjednik pod pritiskom

predsjednik pod pritiskom

Od mesije do parije: Rat ga je uzdigao, skandali ga pritišću, dolazi li kraj ere Zelenskog?

najpopularnije

Još vijesti