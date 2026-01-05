osudio vojnu akciju

Lula razgovarao s novom čelnicom Venezuele: SAD je prešao neprihvatljivu liniju

I.V./Hina

05.01.2026 u 22:05

Luiz Inacio Lula da Silva
Luiz Inacio Lula da Silva Izvor: EPA / Autor: Andre Borges
Bionic
Reading

Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva razgovarao je u subotu telefonom s venezuelskom privremenom predsjednicom Delcy Rodriguez, objavio je njegov ured u ponedjeljak, nakon što je SAD svrgnuo venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura

Lula je osudio američku intervenciju kao prelazak "neprihvatljive linije". Njegov ured nije objavio druge pojedinosti o tom razgovoru.

Prema izvoru iz brazilske vlade, Lula je nazvao Rodriguez kako bi potvrdio izvješća koja je vidio u medijima da je Maduro svrgnut s vlasti američkom vojnom intervencijom u subotu prije zore.

Rodriguez, potpredsjednica države u Madurovoj administraciji, prisegnula je u ponedjeljak za privremenu predsjednicu. Maduro je sa suprugom odveden u New York gdje će im se suditi zbog narkoterorizma.

vezane vijesti

preporučujemo

šaroliko diljem zemlje

šaroliko diljem zemlje

Ozbiljno upozorenje šefa DHMZ-a: Snježni zapusi, olujni vjetar, a moguće i bujične poplave
christyia freeland

christyia freeland

Zelenski imenovao bivšu zamjenicu kanadskog premijera ekonomskom savjetnicom
vijeće sigurnosti un-a

vijeće sigurnosti un-a

Rusija: Vraćamo se u eru bezvlašća i američke dominacije silom i kaosom

najpopularnije

Još vijesti