Lula razgovarao s novom čelnicom Venezuele: SAD je prešao neprihvatljivu liniju

Lula je osudio američku intervenciju kao prelazak "neprihvatljive linije". Njegov ured nije objavio druge pojedinosti o tom razgovoru.

Prema izvoru iz brazilske vlade, Lula je nazvao Rodriguez kako bi potvrdio izvješća koja je vidio u medijima da je Maduro svrgnut s vlasti američkom vojnom intervencijom u subotu prije zore.

Rodriguez, potpredsjednica države u Madurovoj administraciji, prisegnula je u ponedjeljak za privremenu predsjednicu. Maduro je sa suprugom odveden u New York gdje će im se suditi zbog narkoterorizma.