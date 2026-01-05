Lula razgovarao s novom čelnicom Venezuele: SAD je prešao neprihvatljivu liniju

Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva razgovarao je u subotu telefonom s venezuelskom privremenom predsjednicom Delcy Rodriguez, objavio je njegov ured u ponedjeljak, nakon što je SAD svrgnuo venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura
Lula je osudio američku intervenciju kao prelazak "neprihvatljive linije". Njegov ured nije objavio druge pojedinosti o tom razgovoru.
Prema izvoru iz brazilske vlade, Lula je nazvao Rodriguez kako bi potvrdio izvješća koja je vidio u medijima da je Maduro svrgnut s vlasti američkom vojnom intervencijom u subotu prije zore.
Rodriguez, potpredsjednica države u Madurovoj administraciji, prisegnula je u ponedjeljak za privremenu predsjednicu. Maduro je sa suprugom odveden u New York gdje će im se suditi zbog narkoterorizma.