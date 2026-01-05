Odobravaju li Amerikanci napad na Venezuelu? Anketa otkrila što ih brine

Tek svaki treći Amerikanac odobrava američki napad na Venezuelu i svrgavanje venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, a 72 posto je zabrinuto da će se SAD previše miješati u tu zemlju, pokazalo je ispitivanje Ipsosa za Reuters, čiji su rezultati objavljeni u ponedjeljak

Ispitivanje je pokazalo da 65 posto republikanaca podržava vojnu akciju koju je naredio predsjednik Donald Trump, u odnosu prema 11 posto demokrata i 23 posto neovisnih. Američke snage upale su u Caracas u subotu prije zore i uhitile predsjednika Nicolasa Madura sa suprugom. Odvedeni su u New York gdje će im se suditi zbog narkoterorizma.

Maduro stigao na Manhattan Izvor: Profimedia / Autor: STRINGER / AFP / Profimedia

Ispitivanje Ipsosa za Reuters, provedeno u nedjelju i ponedjeljak, pokazalo je značajnu potporu među republikancima za vanjsku politiku koja uključuje širenje utjecaja na susjedne zemlje. Oko 43 posto republikanaca reklo je da se slaže s tvrdnjom: 'Sjedinjene Države trebale bi voditi politiku dominacije nad zbivanjima na zapadnoj hemisferi', u odnosu prema 19 posto onih koji se s time nisu složili. Ostali nisu bili sigurni ili nisu odgovorili na to pitanje.