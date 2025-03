Javio se Hrvat koji je s Trumpom i Zelenskim bio u Bijeloj kući: 'Najveći skandal u povijesti'

Namještaljka za Zelenskog?

Smatra da je 'sastanak', odnosno napad Donalda Trumpa i JD-a Vancea na Volodimira Zelenskog zapravo cijelo vrijeme bio planiran.

'Trump i Vance, dvojica najmoćnijih ljudi svijeta su svoju agresivnost strovalili na čovjeka čija je zemlja u ratu, napadnuta je, ljudi ginu. On je umoran, godinama pod stresom, a i najvažnije, engleski mu nije materinji jezik. Još na ulazu provokacija 'kako se dotjerao", rekao je Puljić.

Sumnju u 'namještaljku' za Zelenskog, Puljiću je produbio još jedan detalj. Naime, izvjestiteljima zapadnih novinskih agencija AP i Reuters bio je zabranjen ulaz u Ovalni ured. S druge strane, reporter ruske agencije TASS je ušao bez problema.

'On je uživo na svojem telefonu prenosio što se događalo unutra, jer ono što ste vidjeli je bila snimka, a to se ne smije. Tek kada su ga drugi novinari pitali što to radi bio je zamoljen da ode', ispričao je Puljić.