Jarun oborio rekorde: Vodostaj pao čak 2,5 metra, temperatura vode prešla 31 stupanj

Vodostaj je pao za čak 250 centimetara, dok su djelatnici Instituta za vode tijekom monitoringa izmjerili rekordno visoke temperature vode.

Na dubini od 1,5 metara izmjereno je 28,5 °C , dok je i na šest metara dubine voda ostala izrazito topla, s temperaturom od 27,3 °C.

Tijekom ispitivanja stručnjaci su pratili više parametara, među kojima su temperatura, prozirnost i kvaliteta vode, tlak te zasićenost kisikom.

Dobiveni rezultati potvrđuju koliko je ovogodišnje ljeto neuobičajeno toplo te koliko dugotrajni toplinski valovi mogu utjecati na vodene ekosustave. Posebno zabrinjava činjenica da se visoke temperature ne zadržavaju samo na površini, nego su izmjerene i na znatno većim dubinama.