JAR raspravlja o promjeni imena svjetski poznatog parka Kruger

Golemo utočište za divlje životinje, tada nazvano Sabi Game Reserve, preimenovano je 1926. u čast Paula Krugera. On je krajem 19. stoljeća bio predsjednik Južnoafričke Republike.

Afrikaneri, potomci europskih doseljenika iz 17. stoljeća, Krugera poštuju i smatraju junakom koji je bio predvodnik otpora britanskom kolonijalizmu.

No većina Južnoafrikanaca smatra ga reliktom rasističke prošlosti zemlje, jer je bio jedan od onih koji su protjerali crne Afrikance s njihove zemlje i oduzeli im pravo glasa.