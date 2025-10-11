Zara je ove jeseni nadmašila samu sebe: Ovo su haljine koje ne smijete propustiti

Omiljeni high street brend ove jeseni donosi haljine koje se ističu po kroju, tkaninama i detaljima te obećavaju unijeti eleganciju i modernost u svaku žensku garderobu

Tabu je da jedna haljina odgovara baš svima; svaka od nas ima svoj stil, boju koja joj pristaje i figuru koju želi istaknuti, ali postoje modeli koji općenito spadaju među najbolje modne izbore. Svaka haljina iz Zarine aktualne ponude pažljivo je odabrana zbog svoje posebnosti, bilo da je u pitanju dugi rukav, detalj pojasa, prozirni sloj ili asimetrija. To su komadi koji će vam dati samopouzdanje u svakom izlasku i osigurati da izgledate sofisticirano i moderno.

Prve haljine su idealne za dnevnu eleganciju: na primjer, model dugih rukava s remenom za samo 27,95 eura okruglog je i ugodnog kroja i u boji koja pristaje svima. Crni modeli s prozirnim detaljima i dodatkom šalova savršeni su za večernje događaje ili poslovne kombinacije. Haljine s halter izrezom klasična su elegantna opcija koja naglašava ramena i vrat, dok krem modeli s podložnim slojevima od tkanine prate aktualne trendove slojevitosti.

Posebno su zanimljivi modeli s asimetričnim drapiranjem i fluidnom siluetom koji stvaraju dojam pokreta i lakoće, idealni za večere s prijateljicama ili opuštene izlaske. Zelene nijanse, koje će ove jeseni biti vrlo popularne, odišu svježinom i stilom, a haljine replika skupljih modela iz Massimo Duttija, dostupne su po vrlo pristupačnim cijenama u Zari.

Jedan od vrhunaca kolekcije su dugi modeli po uzoru na kaput sa višestrukim načinima nošenja, što ih čini investicijom koja pruža razne mogućnosti kombiniranja i stiliziranja. Klasične košulja-haljine s prugama i u neutralnim tonovima predstavljaju bazu svake garderobe. One su jednako prikladne za ured kao i za vikend šetnju u gradu, lako ih je kombinirati s raznim modnim dodacima.

Boho stil i razni nabori pojavljuju se na smeđim haljinama koje prizivaju jesen i prirodu, dok su luksuzni bijeli i crni modeli izrađeni od kvalitetnih materijala poput svile ili satena pravi san za one koji vole klasičnu eleganciju.

Jesenske haljine iz Zare Izvor: Promo fotografije / Autor: promo







+9 Jesenske haljine iz Zare Izvor: Promo fotografije / Autor: promo