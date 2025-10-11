DOBITNI MODELI

Zara je ove jeseni nadmašila samu sebe: Ovo su haljine koje ne smijete propustiti

I. B.

11.10.2025 u 16:32

Ulična moda Izvor: Profimedia / Autor: Jade Tillman Belmes / Getty images / Profimedia
Omiljeni high street brend ove jeseni donosi haljine koje se ističu po kroju, tkaninama i detaljima te obećavaju unijeti eleganciju i modernost u svaku žensku garderobu

Tabu je da jedna haljina odgovara baš svima; svaka od nas ima svoj stil, boju koja joj pristaje i figuru koju želi istaknuti, ali postoje modeli koji općenito spadaju među najbolje modne izbore.

Svaka haljina iz Zarine aktualne ponude pažljivo je odabrana zbog svoje posebnosti, bilo da je u pitanju dugi rukav, detalj pojasa, prozirni sloj ili asimetrija. To su komadi koji će vam dati samopouzdanje u svakom izlasku i osigurati da izgledate sofisticirano i moderno.

Prve haljine su idealne za dnevnu eleganciju: na primjer, model dugih rukava s remenom za samo 27,95 eura okruglog je i ugodnog kroja i u boji koja pristaje svima. Crni modeli s prozirnim detaljima i dodatkom šalova savršeni su za večernje događaje ili poslovne kombinacije. Haljine s halter izrezom klasična su elegantna opcija koja naglašava ramena i vrat, dok krem modeli s podložnim slojevima od tkanine prate aktualne trendove slojevitosti.

Zara
Zara Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Posebno su zanimljivi modeli s asimetričnim drapiranjem i fluidnom siluetom koji stvaraju dojam pokreta i lakoće, idealni za večere s prijateljicama ili opuštene izlaske. Zelene nijanse, koje će ove jeseni biti vrlo popularne, odišu svježinom i stilom, a haljine replika skupljih modela iz Massimo Duttija, dostupne su po vrlo pristupačnim cijenama u Zari.

Zara
Zara Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Jedan od vrhunaca kolekcije su dugi modeli po uzoru na kaput sa višestrukim načinima nošenja, što ih čini investicijom koja pruža razne mogućnosti kombiniranja i stiliziranja.

Klasične košulja-haljine s prugama i u neutralnim tonovima predstavljaju bazu svake garderobe. One su jednako prikladne za ured kao i za vikend šetnju u gradu, lako ih je kombinirati s raznim modnim dodacima.

Zara
Zara Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Boho stil i razni nabori pojavljuju se na smeđim haljinama koje prizivaju jesen i prirodu, dok su luksuzni bijeli i crni modeli izrađeni od kvalitetnih materijala poput svile ili satena pravi san za one koji vole klasičnu eleganciju.

Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
    +9
Jesenske haljine iz Zare Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Stiliziranje svake haljine može biti različito ovisno o odabiru cipela, torbi i nakita, a plavi modeli s naglašenim ramenima i naborima posebno su zahvalni za izražajne modne dodatke, od velikih naušnica do zanimljivih remena.

Izbor ne mora biti previše kompliciran jer čak i najjednostavnija haljina u neutralnim bojama poput smeđe može biti pun pogodak zbog savršenog kroja i kvalitete tkanine.

Zara ove sezone donosi ne samo trendi boje i krojeve, već i cijene koje su raznolike pa svatko može pronaći nešto za sebe, od vrlo pristupačnih modela do ekskluzivnijih komada.

