U sukobu prosvjednika i policije u Bernu ozlijeđeno 18 policajaca

Prosvjed u švicarskom glavnom gradu protiv izraelskog rata u Pojasu Gaze postao je nasilan kada je policija pokušala ograničiti kretanje prosvjednika, koji su bacali predmete i cigle, rekla je policija na konferenciji za novinare.

Švicarska nacionalna televizija SRF objavila je da je policija upotrijebila suzavac i vodeni top protiv prosvjednika kojih je bilo oko 5000.

"To ponašanje... primoralo je policiju da upotrijebi mjere prisile", rekao je Michael Bettschen, zamjenik načelnika policije u Bernu.

Uhićena je jedna osoba.