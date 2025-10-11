U eksploziji tvornice eksploziva u SAD-u nema preživjelih

Davis je ranije potvrdio da se 18 osoba vodi kao nestalo.

Šerif okruga Humphreys, Chris Davis , izjavio je na konferenciji za medije da istražitelji polaze od pretpostavke da su svi koji su se nalazili u postrojenju poginuli. Točan broj žrtava još uvijek nije poznat, kao ni uzrok eksplozije, javlja AP.

Eksplozija se dogodila u petak ujutro u tvornici Accurate Energetic Systems, koja proizvodi i razvija eksplozive za potrebe američke vojske. Snaga detonacije bila je golema – krhotine su odletjele više od 800 metara od mjesta eksplozije, a udar se osjetio i do 24 kilometra daleko, izjavio je Davis.

Brdo na kojem se tvornica nalazila pretvoreno je u zgarište prekriveno dimom, s hrpama metala, izgorjelim automobilima i rasutim ostacima zgrada.

Šerif Davis, koji je prizor opisao kao jedan od najgorih koje je vidio u karijeri, rekao je da službe još uvijek pregledavaju teren i pokušavaju pronaći tijela poginulih.

‘Ovo nije kao raditi na mjestu prometne nesreće. Nije ni kao nakon tornada. Ovdje se bavimo posljedicama eksplozije. I mogu reći da u ovom trenutku, nažalost, radimo s posmrtnim ostacima’, kazao je Davis.