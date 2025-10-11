U eksploziji tvornice eksploziva u SAD-u nema preživjelih

U eksploziji tvornice eksploziva u ruralnom dijelu savezne države Tennessee, a čiji se potres osjetio kilometrima unaokolo, nema preživjelih, potvrdile su vlasti u subotu
Šerif okruga Humphreys, Chris Davis, izjavio je na konferenciji za medije da istražitelji polaze od pretpostavke da su svi koji su se nalazili u postrojenju poginuli. Točan broj žrtava još uvijek nije poznat, kao ni uzrok eksplozije, javlja AP.
Davis je ranije potvrdio da se 18 osoba vodi kao nestalo.
‘Nismo pronašli nijednog preživjelog’, kazao je šerif.
Eksplozija se dogodila u petak ujutro u tvornici Accurate Energetic Systems, koja proizvodi i razvija eksplozive za potrebe američke vojske. Snaga detonacije bila je golema – krhotine su odletjele više od 800 metara od mjesta eksplozije, a udar se osjetio i do 24 kilometra daleko, izjavio je Davis.
Brdo na kojem se tvornica nalazila pretvoreno je u zgarište prekriveno dimom, s hrpama metala, izgorjelim automobilima i rasutim ostacima zgrada.
Šerif Davis, koji je prizor opisao kao jedan od najgorih koje je vidio u karijeri, rekao je da službe još uvijek pregledavaju teren i pokušavaju pronaći tijela poginulih.
‘Ovo nije kao raditi na mjestu prometne nesreće. Nije ni kao nakon tornada. Ovdje se bavimo posljedicama eksplozije. I mogu reći da u ovom trenutku, nažalost, radimo s posmrtnim ostacima’, kazao je Davis.