sumnjivo klađenje

Pokrenuta istraga: Jesu li kladionice znale tko će dobiti Nobelovu nagradu za mir?

V. B./Hina

12.10.2025 u 19:45

Maria Corina Machado
Maria Corina Machado Izvor: EPA / Autor: Henry Chirinos
Bionic
Reading

Norveški Nobelov institut zatražio je pomoć međunarodnih IT stručnjaka da istraže sumnjivo klađenje nekoliko sati prije objave dobitnika Nobelove nagrade za mir

Po pisanju lista Dagbladet u nedjelju, direktor instituta Kristian Berg Harpviken rekao je da je angažirano nekoliko stranih agencija. Nije rekao koji međunarodni partneri sudjeluju u istrazi.

Neobično klađenje potaknulo je nagađanja o mogućem curenju informacija iz instituta.

Međutim, Harpviken je rekao kako u to ne vjeruje, sugerirajući umjesto toga da je organizacija možda bila meta kibernetičke špijunaže.

vezane vijesti

Govoreći za list, rekao je da se vjeruje da su počinitelji imali financijski motiv, ali da se ne može isključiti niti političku pozadinu.

Čelnica venezuelanske oporbe María Corina Machado nije bila smatrana favoritom, no broj oklada na njezino ime porastao je nekoliko sati prije nego je objavljeno da je ona dobitnica nagrade.

Po pisanju listova Aftenposten i Finansavisen, vjerojatnost da će ona pobijediti iznenada je preko noći skočila u nebesa u jednoj kladionici nekoliko sati prije objave odluke.

Nobelov institut pokrenuo je zato istragu.

Po izvješćima, nekoliko iznosa od pet znamenki stavljeno je na njezino ime te noći.

Jedna osoba uložila je 67.820 američkih dolara. To je bila prva oklada ikada te osobe na toj platformi.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
prostorni plan

prostorni plan

Grad Zagreb najavio odličnu vijest: Gradi se nova obilaznica za teretni željeznički promet
što će reći putin

što će reći putin

Ekskluzivno otkriće FT-a: SAD mjesecima pomaže Ukrajini u napadima na ruska postrojenja
u e-savjetovanju

u e-savjetovanju

Dramatično stanje u hrvatskom zdravstvu: 'Žrtve takvog sustava nisu samo liječnici, nego i pacijenti'

najpopularnije

Još vijesti