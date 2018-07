Zasad propalo formiranje slovenske vlade: Ni Janša nema većinu

Predsjednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša obavijestio je u četvrtak predsjednika države Boruta Pahora da "za sada" ne može prihvatiti ponuđeni mandat za sastavljanje nove vlade, ali se nada da bi se potrebna većina u parlamentu za to mogla sakupiti "idućih tjedana"

Time se Janša službeno zasad odrekao mandata koji mu je ponudio predsjednik države koji je do 23. srpnja parlamentu trebao poslati prijedlog mandatara, kako bi zastupnici mogli glasovati o budućem premijeru.

U obavijesti koju je u četvrtak poslao Pahoru , Janša navodi da bi do formiranja buduće vladajuće koalicije moglo doći "idućih tjedana" ako se u parlamentu za to stvori potrebna većina.

Tvrde da je Janša u nekim pitanjima, osobito svojoj antimigrantskoj politici otišao previše udesno i da svojom retorikom i inače stvara podjele u slovenskoj politici i društvu.

Osim Janše, svoju je koaliciju nakon izbora, za sada neuspješno, pokušavao stvoriti i Marjan Šarec, čelnik Liste Marjana Šareca (LMŠ) koji je na izborima dobio 13 mandata i želi voditi lijevo-liberalnu vladu u koju bi moralo ući najmanje pet stranaka.

Nakon neuspjeha u stvaranju koalicije desnog centra, iz Janšine su stranke zadnjih dana poručivali da bi najpragmatičniji izlaz iz političke neizvjesnosti nakon izbora bilo to da u novu vladu uđe većina konzervativnih i liberalnih stranaka, na čelu s Janšom i Šarcem, ali bez tri stranke koje su činile dosadašnju koaliciju tehničkog premijera Cerara koju Janša ne cijeni.

S druge strane, Šarec je do sada odbijao moguću suradnju s Janšom iz čijeg kruga navode da su u neformalnoj komunikaciji s bivšim načelnikom Kamnika došli do zaključka da bi to ipak možda bilo moguće.