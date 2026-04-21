VAŽAN SASTANAK

Jandroković primio izaslanstvo Hrvatskog generalskog zbora, evo o čemu su razgovarali

I.H./Hina

21.04.2026 u 16:06

Izaslanstvo s Gordanom Jandrokovićem
Bionic
Reading

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković primio je u utorak izaslanstvo Hrvatskog generalskog zbora predvođeno predsjednikom, general-bojnikom Marinkom Krešićem koje ga je izvijestilo o tome kako provedbe niz programa koji jačaju aktivnu ulogu hrvatskih branitelja u društvu.

Među ostalim, izaslanstvo je predsjednika Sabora izvijestilo o edukaciji iz područja zdravlja, kriznog upravljanja i psihosocijalne podrške, kao i projektima edukacije srednjoškolskih učenika namijenjenima podizanju svijesti o različitim sigurnosnim rizicima.

vezane vijesti

Predsjednik Jandroković čestitao je umirovljenom general-bojniku Krešiću na ponovnom imenovanju na položaj predsjednika Hrvatskog generalskog zbora te izrazio punu potporu daljnjim aktivnostima Zbora, naročito u njegovanju sjećanja na Domovinski rat i žrtvu hrvatskih branitelja te u očuvanju temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena moderna hrvatska država.

Sugovornici su se složili kako je suradnja Hrvatskog generalskog zbora s tijelima državne, područne i lokalne vlasti, kao i s drugim organizacijama u zemlji i međunarodnim partnerima, od iznimne važnosti za učinkovito promicanje hrvatskih interesa, kao i povijesne istine o Domovinskom ratu, priopćeno je iz Ureda predsjednika Hrvatskog sabora. 

Tijekom sastanka bilo je riječi i o recentnim hrvatskim ulaganjima u obranu, modernizaciji Hrvatske vojske, kao i o uvođenju temeljnog vojnog osposobljavanja. Imajući u vidu iznimno složene geopolitičke i sigurnosne okolnosti, sugovornici su dali punu potporu Vladi u svim aktivnostima kojima se jača spremnost Oružanih snaga i sigurnost hrvatskih građana.

Uz predsjednika Hrvatskog generalskog zbora, general-bojnika Marinka Krešića, na sastanku su sudjelovali i potpredsjednici Hrvatskog generalskog zbora, general-bojnik Josip Štimac i brigadni general Frane Tomičić, te tajnik Hrvatskog generalskog zbora brigadir Dražen Jonjić, stoji u priopćenju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
