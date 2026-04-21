Jandroković primio izaslanstvo Hrvatskog generalskog zbora, evo o čemu su razgovarali

Među ostalim, izaslanstvo je predsjednika Sabora izvijestilo o edukaciji iz područja zdravlja, kriznog upravljanja i psihosocijalne podrške, kao i projektima edukacije srednjoškolskih učenika namijenjenima podizanju svijesti o različitim sigurnosnim rizicima .

Predsjednik Jandroković čestitao je umirovljenom general-bojniku Krešiću na ponovnom imenovanju na položaj predsjednika Hrvatskog generalskog zbora te izrazio punu potporu daljnjim aktivnostima Zbora, naročito u njegovanju sjećanja na Domovinski rat i žrtvu hrvatskih branitelja te u očuvanju temeljnih vrijednosti na kojima je stvorena moderna hrvatska država.

Sugovornici su se složili kako je suradnja Hrvatskog generalskog zbora s tijelima državne, područne i lokalne vlasti, kao i s drugim organizacijama u zemlji i međunarodnim partnerima, od iznimne važnosti za učinkovito promicanje hrvatskih interesa, kao i povijesne istine o Domovinskom ratu, priopćeno je iz Ureda predsjednika Hrvatskog sabora.

Tijekom sastanka bilo je riječi i o recentnim hrvatskim ulaganjima u obranu, modernizaciji Hrvatske vojske, kao i o uvođenju temeljnog vojnog osposobljavanja. Imajući u vidu iznimno složene geopolitičke i sigurnosne okolnosti, sugovornici su dali punu potporu Vladi u svim aktivnostima kojima se jača spremnost Oružanih snaga i sigurnost hrvatskih građana.

Uz predsjednika Hrvatskog generalskog zbora, general-bojnika Marinka Krešića, na sastanku su sudjelovali i potpredsjednici Hrvatskog generalskog zbora, general-bojnik Josip Štimac i brigadni general Frane Tomičić, te tajnik Hrvatskog generalskog zbora brigadir Dražen Jonjić, stoji u priopćenju.