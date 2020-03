Jandroković potvrdio: Sabor nastavlja raditi, a održat će se i izbori u HDZ-u

Iako je jučer bilo ideja da Sabor prestane s radom zbog situacije s koronavirusom, to se ipak neće dogoditi. Sabor nastavlja s radom, a moguće je da će doći do i sastanka premijera Andreja Plenkovića i ministara s predstavnicima parlamentarnih stranaka

'Znate da je preporučeno da na skupovima bude manje od 100 osoba. Uglavnom u sabornici niti nema 100 ljudi kada je obična rasprava. Kada dođe glasovanje dogovorit ćemo se da to napravimo onako kako kaže struka da ne bude ugroženo zdravlje nikoga', kazao je Jandroković.

'Puno je izazova ali ono što me jako ohrabrilo je stav svih stranačkih klubova i zaključak da moramo kao narodni predstavnici biti ti koji će odgovorno obnašati dužnosti i slati pozitivne poruke', kazao je Jandroković.

Drugim riječima, kao što je najavljeno i jučer, Sabor nastavlja sa sjednicama no neće biti posjeta Saboru i dolazaka organiziranih grupa, a otkazane su i sve međunarodne aktivnosti.

Jandroković: Izbori za vodstvo HDZ-a će se zasad održati

Potvrdio je da će se u nedjelju održati izbori u HDZ-u, na kojima se po načelu jedan član-jedan glas bira predsjednik, zamjenik predsjednika te četiri potpredsjednika stranke. 'Zasada će se izbori održati, ovi pojedinačni, no razgovarat ćemo i blizu smo tome da odgodimo izbore za stranačka tijela na razini općina, gradova i županija, a moguće i stranački sabor budući da se radi o skupovima na kojima uvijek bude više od 100 ljudi', rekao je Jandroković. Naime, od 16. ožujka do 18. travnja trebali su se održati izborne skupštine u općinskim i gradskim organizacijama te u organizacijama HDZ-a gradskih četvrti, od 20. travnja do 3. svibnja u županijskim organizacijama HDZ-a i u Gradskoj organizaciji HDZ-a Grada Zagreba, dok je za 15. svibnja planiran Opći sabor.