Jandroković: Ako treba, odgodit ćemo izbore u HDZ-u

Nakon što su otkazana ili odgođena sva inozemna putovanja saborskih zastupnika danas su uvedene i rigoroznije mjere u Sabor

Iako su u nekim državama na snazi i restriktivnije mjere, Jandroković smatra da je Hrvatska dobro reagirala. 'Vidi se to i po broju zaraženih. Sve institucije koje su bile uključene reagirale su dobro i vjerujem da će iz sata u sat i dana u dan donositi odluke koje su najbolje za Hrvatsku. Pročitao sam sada jako dobar tekst znanstvenika Igora Rudana koji govori o dvije mogućnosti - jedno je potpuno zatvaranje koje će sigurno smanjiti opseg zaraze, a s druge je strane da se situacija potpuno liberalizira i to će izazvati puno veću epidemiju, ali on govori da će onda biti kasnije manje posljedice za gospodarstvo', kazao je Jandroković .

Upitan kojoj je opciji on skloniji, kazao je da on nije ekspert. 'Mislim da je ovo toliko složena i ozbiljna situacija, s kakvom se još nismo suočili, i treba prepustiti stvari stručnjacima. Mislim da su do sada poduzete dobre mjere, treba se prilagođavati novim uvjetima i osluškivati ono što se događa oko nas, treba slušati preporuke onih koji se razumiju u to', kazao je Jandroković.

Novinari su mu ukazali na to da se neki u Saboru ne drže preporuka te da se rukuju i ljube. 'Radi se o ljudima koji su očito neodgovorni i ne slušaju preporuke, ali svatko odgovara za sebe i ovo je situacija koja prije svega traži pojedinačnu odgovornost od svih nas. Pažljivo slušamo što nam govore stručnjaci i u skladu s time donosit ćemo mjere i sad smo donijeli mjere - radit će 'hladni pogon', a moguće je, ako budu takve preporuke, da ćemo prestati s radom Sabora u idućim danima', rekao je Jandroković.