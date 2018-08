Jakovčić Thompsonu: Nisi pjevao u Areni, bogami niti nećeš pjevati

Ivan Jakovčić, hrvatski zastupnik u Europarlamantu, za N1 televiziju komentirao je, među ostalim, ponovno zaoštravanje odnosa Hrvatske i Srbije, ali i Thompsonov koncert u Glini

'To što Thompson nije dobio ni jednu prijavu za koncert u Glini pokazatelj je da pravna država ne funkcionira', komentirao je Jakovčić.

'On treba dobiti sve moguće kazne jer on to namjerno radi. Oni žele mlade pretvoriti u neke neoustaše i to je opasnost za naše društvo. Thomposnu mogu samo poručiti: nisi pjevao u Areni, bogami niti nećeš pjevati, naglasio je.