U BiH ratoborna retorika zbog Pelješkog mosta, Komšić uspoređuje Čovića s Pavelićem

Gradnja Pelješkog mosta i u četvrtak je najvažnija tema u BiH, nakon što je hrvatski član predsjedništva Dragan Čović ranije ocijenio da je to samo dio predizborne kampanje, a bošnjački član Bakir Izetbegović prognozirao kako će to pitanje bit 'vruće' sve do izbora 7. listopada

Bosanskohercegovački političari koji se protive gradnji mosta, tvrdeći da priječi pristup BiH međunarodnim vodama u Jadranskome moru, koriste sve ratoborniju retoriku i ne birajući riječi optužuju Hrvatsku za neku vrstu agresije, a sve one koji misle drugačije, posebno dužnosnike HDZ BiH, za izdaju nacionalnih interesa.

U tome zasad prednjači Željko Komšić, predsjednik parlamentarne stranke Demokratska fronta (DF) i kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH. On je u četvrtak nemilice "osuo paljbu" po Čoviću usporedvši ga s Antom Pavelićem nakon što je hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću u srijedu u Zagrebu čestitao na početku gradnje Pelješkog mosta. "Taj član predsjedništva BiH prvi je uvjetno rečeno državnik poslije Ante Pavelića koji je na ovakav način prodao državu koju navodno zastupa. Kao što je Pavelić prodao Dalmaciju Talijanima, tako danas naš član predsjedništva isporučuje Zagrebu ono što BiH pripada po konvenciji UN-a", priopćio je Komšić. Uz to što je veleizdajnik, Čuvić je zapravo tek "izvođač radova na rušenju BiH čega je naručitelj susjedna Hrvatska", dodao je. Komšić smatra kako Hrvatska u kontinuitetu podriva integritet i suverenitet BiH, krši međunarodne konvencije na štetu BiH, otuđuje imovinu BiH, vrši pritisak s ciljem da bi promjenio pravno-politički karakter Federacije a sve" kako bi mirnim putem ostvarila ono što Franjo Tuđman nije uspio ni putem udruženog zločinačkog pothvata". Najavio je kako će tome stati u kraj bude li izabran u predsjedništvo, a prvi kotrak bit će podnošenje tužbe protiv Hrvatske. Komšićeve riječi mogu se protumačiti kao poziv bošnjačkim biračima u nastojanju da ih mobilizira kako bi mu osigurali potrebnu prednost u izbornoj utrci koju će voditi upravo s Čovićem. Predsjedatelj predsjedništva Izetbegović samo dan ranije je nazvao "petom kolonom" sve one u BiH koji tvrde da u gradnji Pelješkog mosta nema ničega spornog i protive se pokretanju tužbe u ime BiH protiv Hrvatske zbog navodnog ugrožavanja nezina suvereniteta i kršenja prava koja proistječu iz Konvencije UN-a o pravu mora (UCLOS). U intervjuu za komercijalnu televiziju N1, Izetbegović je ocijenio kako će se BiH kad-tad izboriti za svoja prava i to upravo pred međunarodnim sudovima koji, kako je kazao, i postoje zato da bi rješavali sporove među "susjedima koji se prepiru oko međe". Zapreku da se takav spor pokrene već sad vidi u "izvjesnoj petoj koloni u BiH koja to pokušava zaustaviti" čime očevidno aludira na dućnosnike u tijelima vasti iz reda HDZ BiH.

"Mi ćemo se boriti od mene pa nadalje, do mojih nasljednika za interese BiH i mislim da ćemo doći do tih prava. Ovo će biti maratonska šahovska partija", kazao je Izetbegović koji se po zakonu ne može natjecati za novi mandat u državnom vrhu pa će njegovu poziciju kao kandidat Stranka demokratske akcije (SDA) pokušati naslijediti Šefik Džaferović. Ni Džaferović ne zaostaje u borbenim izjavama sudjelujući na tribinama diljem BiH na kojima promovira svoju kandidatiru za državni vrh iako mu je pri tom restorika nešto blaža nego Izetbegovićeva. "U tijelima vlasti BiH sjede ljudi koji štite interese susjednih država, a ne vlastite", kazao je Džafeorivić na jednoj od takvih tribina održanoj u srijedu u Žepču. Uz hrvatskog člana Predsjedništva BiH Čovića optužio je i srpskog člana Mladena Ivanića koji je odbio poduprijeti Izetbegovićev prijedlog o pokretanju tužbe protiv Hrvatske pred međunarodnim sudovima. Ivanićevo stajalište je da ne želi sudjelovati u preglasavanjima o tako važnim pitanjima te da bez suglasnosti unutar državnog vrha u takvom projektima nema smisla razmišljati. No osim što su glavninu svojih optužbi usmjerili na Hrvatsku te na "domaće izdajnike" poput Čovića, protivnici gradnje Pelješkog mosta u BiH ne štede rječi kritike ni na račun Europske unije koju smatraju sukrivcem i to zbog činjenice da je odlučila sufinancirati ovaj projekt. Za Izetbegovića krivci su "tamo neki činovnici izlobirani od strane Hrvatske" u strukturama Unije koji su navodno zanemarili legitimne interese BiH.