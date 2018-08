Pupovac se oglasio o Vučiću, ali poslao poruku i Hrvatskoj: Ne možemo tolerirati proslavu na kojoj se čuje 'Za dom spremni'

Predsjednik SDSS-a i član vladajuće koalicije Milorad Pupovac u subotu je bio u Bačkoj Palanci na središnjem komemorativnom skupu u povodu Dana sjećanja na stradale i izbjegle Srbe, na kojem je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je 'Hitler htio svijet bez Židova, Hrvatska je željela Hrvatsku bez Srba'. Pupovac se o svemu nije očitovao od tada, novinarima se nije javljao na telefon da bi danas poslao priopćenje

Ističe da na to sve to Srbi iz Hrvatske i njihovi predstavnici gledaju sa zebnjom i zabrinutošću, jer imaju živo sjećanje na strašne posljedice rata i teške godine izgradnje mira.

'Osim toga imamo jednako živo sjećanje u kojem je zapisano stradanje naših sugrađana Hrvata i naših sunarodnjaka Srba. Zato u nama živi dijaloško sjećanje. A to dijaloško sjećanje počiva na pitanju: koliko je našeg stradanja u stradanju drugih, i obrnuto – koliko je stradanja drugih u našem stradanju. Pri tome mi nemamo moći da ovakvu dijalošku kulturu sjećanja nametnemo ni hrvatskoj ni srpskoj državi, ali imamo moć da je živimo, prakticiramo i zagovaramo. Onima koji u ovakvim okolnostima, kao što je to dosad činjeno u nizu sličnih situacija, cijelu srpsku zajednicu žele pretvoriti u taoca riječi koje nismo sami izgovorili i djela koje nismo sami počinili želim kazati da mi na to nismo pristajali niti ćemo pristajati. Niti želimo da se to ikome i igdje događa.', naveo je u priopćenju.