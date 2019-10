Jakov Kitarović u kampanji: 'Površno i umjetno; intiman vikend sa suprugom, a onda gotovo prijenos uživo. I tko su ovi ljudi?'

Kolinda Grabar Kitarović odlučila je svoju poziciju u predsjedničkoj kampanji učvrstiti uz pomoć supruga Jakova Kitarovića. Odvela ga je na rođendanski vikend u London te ga je prezentirala javnosti kao osobno putovanje i ležeran put, slala fotografije na Instagram i Facebook… Politički analitičar Žarko Puhovski poručuje da joj aktivacija supruga u kampanji neće ni pomoći ni odmoći, a politički konzultant i IT stručnjak Marko Rakar smatra da je riječ o predstavi te da se kod Grabar Kitarović svi stereotipi političke kampanje vide na svim razinama

'Priče o imidžu su drugorazredne jer ona jednostavno svoju simpatičnost ili antipatičnost neće promijeniti ovim akcijama i zapravo ništa što može učiniti neće poljuljati veći dio njezine podrške, niti će joj dovesti iole relevantan dio podrške od centra prema lijevo, pa ni sam Jakov', dodaje.

O drugom krugu predsjedničkih izbora ovisi i moguće predviđanje raspleta. U ovom trenutku Miroslav Škoro i predsjednica čine sve da to bude Milanović jer im je to lakše i dovelo bi do manjih konvulzija u HDZ-u. Stranka bi se našla u teškom položaju da se u drugom krugu sučele Grabar Kitarović i Škoro. To bi bilo zanimljivo, ali mislim da bi dovelo do toga da čitave organizacije napuste HDZ, ne samo pojedinci', zaključuje Puhovski.

Marko Rakar nema dobro mišljenje o aktivnom uključivanju Jakova Kitarovića u kampanju. Smatra da je riječ o potezu koji je površno i umjetno izveden.