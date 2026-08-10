Izvanredni sastanak Mosta: Pokrećemo rušenje vlade!

Ističu i kako su zbog toga za sutra, u utorak, u 12 sati sazvali sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama zastupljenima u Hrvatskom saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja Vlade i sazivanje izvanredne sjednice Sabora.

Iz Mosta dodaju i kako su, nakon višemjesečnih upozorenja saborskog zastupnika Mosta Zvonimira Troskota, nalazi vještačenja potvrdili ozbiljnost situacije i opasnost za podzemne vode, tlo, okoliš i zdravlje stanovništva te je Predsjedništvo Mosta zaključilo da politička i institucionalna odgovornost mora obuhvatiti cijeli lanac - od Vlade i nadležnog ministarstva do Državnog inspektorata, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te lokalnih i regionalnih vlasti.

"Vlada koja je mjesecima ignorirala upozorenja, umanjivala razmjere ekološke katastrofe i uvjeravala javnost da nema razloga za zabrinutost izgubila je politički legitimitet za upravljanje Hrvatskom. Predsjedništvo Mosta smatra da se nakon potvrđenih nalaza više ne može govoriti samo o pojedinačnim propustima, nego o sustavnom zataškavanju jedne od najvećih ekoloških afera u Hrvatskoj", ističu u Mostu.

Troskot mjesecima upozoravao

Podsjećaju i da je Troskot dugo vremena na terenu, Hrvatskom saboru i pred hrvatskim i međunarodnim institucijama upozoravao na nezakonito odlaganje golemih količina otpada na području Gospića i Like.

Tražio je hitne analize podzemnih i pitkih voda, otvaranje i provjeru e-ONTO evidencija, objavu cjelokupne dokumentacije o podrijetlu i kretanju otpada te utvrđivanje odgovornosti svih tvrtki, institucija i pojedinaca uključenih u taj lanac.

"Most je upozoravao na prisutnost PFAS spojeva, inzistirao na neovisnim analizama te o ovom slučaju obavještavao javnost i međunarodne institucije. Troskot je izlazio na lokacije ilegalnih odlagališta, problem podizao na nacionalnu razinu i zahtijevao proglašenje izvanrednog ekološkog stanja. Umjesto odgovora, Troskot i Most mjesecima su bili izloženi napadima, ismijavanju i optužbama za politiziranje", ističu u Mostu.

Poručili su i kako će se sutra na sastanku u Saboru razgovarati o pokretanju postupka za izglasavanje nepovjerenja Vladi RH, zajedničkoj inicijativi prema predsjedniku Hrvatskoga sabora za sazivanje izvanredne sjednice te drugim parlamentarnim i političkim koracima. Most je također najavio da želi čuti prijedloge svih klubova i pokušati usuglasiti zajedničko, odlučno i žurno djelovanje.