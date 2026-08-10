OPORBA BIJESNA ZBOG LIKE

Izvanredni sastanak Mosta: Pokrećemo rušenje vlade!

B. S. / Hina

10.08.2026 u 19:18

Nikola Grmoja, Zvonimir Troskot, Miro Bulj - vrhuška Mosta na Sinjskoj alci
Nikola Grmoja, Zvonimir Troskot, Miro Bulj - vrhuška Mosta na Sinjskoj alci Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Predsjedništvo Mosta na izvanrednom sastanku odlučilo je pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja Vladi RH zbog afere Lika i ekološke katastrofe povezane s nezakonitim odlaganjem opasnog otpada na području Gospića, izvijestili su u ponedjeljak iz te stranke.

Ističu i kako su zbog toga za sutra, u utorak, u 12 sati sazvali sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama zastupljenima u Hrvatskom saboru, na kojem će zatražiti zajedničko pokretanje rušenja Vlade i sazivanje izvanredne sjednice Sabora.

vezane vijesti

Iz Mosta dodaju i kako su, nakon višemjesečnih upozorenja saborskog zastupnika Mosta Zvonimira Troskota, nalazi vještačenja potvrdili ozbiljnost situacije i opasnost za podzemne vode, tlo, okoliš i zdravlje stanovništva te je Predsjedništvo Mosta zaključilo da politička i institucionalna odgovornost mora obuhvatiti cijeli lanac - od Vlade i nadležnog ministarstva do Državnog inspektorata, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te lokalnih i regionalnih vlasti.

"Vlada koja je mjesecima ignorirala upozorenja, umanjivala razmjere ekološke katastrofe i uvjeravala javnost da nema razloga za zabrinutost izgubila je politički legitimitet za upravljanje Hrvatskom. Predsjedništvo Mosta smatra da se nakon potvrđenih nalaza više ne može govoriti samo o pojedinačnim propustima, nego o sustavnom zataškavanju jedne od najvećih ekoloških afera u Hrvatskoj", ističu u Mostu.

Troskot mjesecima upozoravao

Podsjećaju i da je Troskot dugo vremena na terenu, Hrvatskom saboru i pred hrvatskim i međunarodnim institucijama upozoravao na nezakonito odlaganje golemih količina otpada na području Gospića i Like.

Tražio je hitne analize podzemnih i pitkih voda, otvaranje i provjeru e-ONTO evidencija, objavu cjelokupne dokumentacije o podrijetlu i kretanju otpada te utvrđivanje odgovornosti svih tvrtki, institucija i pojedinaca uključenih u taj lanac.

"Most je upozoravao na prisutnost PFAS spojeva, inzistirao na neovisnim analizama te o ovom slučaju obavještavao javnost i međunarodne institucije. Troskot je izlazio na lokacije ilegalnih odlagališta, problem podizao na nacionalnu razinu i zahtijevao proglašenje izvanrednog ekološkog stanja. Umjesto odgovora, Troskot i Most mjesecima su bili izloženi napadima, ismijavanju i optužbama za politiziranje", ističu u Mostu.

Poručili su i kako će se sutra na sastanku u Saboru razgovarati o pokretanju postupka za izglasavanje nepovjerenja Vladi RH, zajedničkoj inicijativi prema predsjedniku Hrvatskoga sabora za sazivanje izvanredne sjednice te drugim parlamentarnim i političkim koracima. Most je također najavio da želi čuti prijedloge svih klubova i pokušati usuglasiti zajedničko, odlučno i žurno djelovanje.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
novi pravilnik

novi pravilnik

Evo što će se sve moći raditi bez građevinske dozvole
oglasila se zaharova

oglasila se zaharova

Krvavi napad šokirao Rusiju, stigle teške optužbe: 'Posrijedi je opak plan Kijeva'
odlaganje opasnog otpada

odlaganje opasnog otpada

Ministarstvo objavilo kronologiju postupanja u slučaju Gospić, evo što poručuju

najpopularnije

Još vijesti