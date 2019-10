Izvanredni izbori zbog Brexita? Dok parlamentarci važu, Johnson ima jokera u rukavu

Britanski parlamentarci u ponedjeljak poslijepodne raspravljat će, a potom i glasati o prijedlogu premijera Borisa Johnsona da se 12. prosinca održe parlamentarni izbori. Zeleno svjetlo tom prijedlogu može osigurati tek dvotrećinska većina u Donjem domu, odnosno 434 glasa. Dvije oporbene stranke navodno su spremne glasati za izvanredne izbore, ali 9. prosinca, dok se laburisti, kao najbrojnija oporba u Parlamentu, i dalje opiru ideji prijevremenih izbora sve dok ne se potpuno ne ukloni opasnost od Brexita bez sporazuma. Premijer, međutim, ima i alternativni mehanizam u rukavu

No stvar je prioriteta: večeras je pred britanskim parlamentarcima glasovanje o Johnsonovom prijedlogu za parlamentarne izbore u prosincu.

Spomenuti FTPA usvojen je u vrijeme vladavine koalicije Konzervativne stranke i Liberalnih demokrata, upravo s ciljem učvršćivanja principa petogodišnjeg mandata vladajućih. Ranije je, naime, bilo moguće da predstavnici vlade zatraže od kraljice izbore kad god im je to išlo u prilog, no od 2011. prijevremeni izbori nisu mogući bez dvotrećinske podrške u Parlamentu.

No ne popusti li ni Johnson niti vođa laburista Jeremy Corbyn, ništa se dramatično neće dogoditi, a rješenje je ipak moguće.

Ipak, postoji alternativa. The Guardian podsjeća da je moguće izmijeniti FTPA ili izglasati zasebnu, ciljanu uredbu o održavanju izbora na određeni datum. U potonjem slučaju, bilo bi potrebno osigurati običnu natpolovičnu većinu u Donjem domu britanskog Parlamenta. Uredba se može i prilagoditi na način da bi na izborima u Britaniji mogli glasovati i maloljetnici od 16 i 17 godina, pa čak i državljani ostalih zemalja Europske unije. U konačnici, Johnson može i odstupiti s premijerske dužnosti ili zatražiti glasovanje o povjerenju sebi samome. Međutim, prema pravilima FTPA, to ne bi vodilo direktno u nove izbore, već bi parlamentarci prvo dobili priliku sastaviti novu vladu.

Idealan scenarij za premijera Johnsona bio bi provlačenje svog dogovora o Brexitu kroz parlament, čime bi ušao u povijest kao onaj koji je uspio odblokirati Brexit. No on bi trebao biti zadovoljan i ukoliko se raspišu prijevremeni izbori, jer će 'krivnja' za blokadu njegovog dogovora o Brexitu ostati na parlamentu. U svakom slučaju, konzervativcima odgovaraju što skoriji izbori, zaključuje The Guardian.